La llengua de lava del volcà en erupció de La Palma amenaça de sepultar mil habitatges

Les vermelles i negres colades de lava baixen sense pressa pel vessant de Los Pelados, però cada vegada apropant-se més a la població. Arribant als afores de Todoque, on les cases no estan tan disperses, i encara que es fa difícil quantificar els danys i les afectacions, la llengua de lava ha seguit el seu camí devorant cada franja de territori. Després de començar a la zona de pineda i per un barranquet salvar pràcticament el barri del Paradís, la devastació afecta diversos centenars d’aquests habitatges particulars, viles de vacances i finques. No obstant això, la llengua de lava s’acosta perillosament a un dels nuclis més habitats dels afores del municipi de los Planos, Todoque. A partir d’aquest punt, el seu únic obstacle seran hivernacles i finques de plàtans fins a la seva arribada al mar. Cada vegada que la lava a més de 1.100 graus centígrads arriba a un habitatge, la lava no només el calcina fins als fonaments, sinó que el sepulta totalment entre les pedres de basalt calent. De moment, les pèrdues materials són les que més preocupen les autoritats, atès que, de moment, es descarta que hi pugui haver víctimes mortals, gràcies, entre altres coses, a la ràpida evacuació de la població i a la lentitud amb què avancen les diferents colades de lava. En el dia d’ahir els evacuats van arribar a 5.500 després d’haver desallotjat 40 habitatges més. S’espera que les llengües de lava entrin al mar per la costa de Tazacorte i, llavors, hagin arrasat almenys un miler de cases. Preocupen, així mateix, els cultius, especialment de plàtans, raïm i alvocats, que ja van patir fa un mes un ferotge incendi que va acabar amb les provisions.

Anunci de reconstruccions

Davant la devastació associada al pas de la lava, Canàries s’ha compromès a reconstruir les cases afectades. Així ho va anunciar ahir el president de Govern de Canàries, Àngel Víctor Torres, que va afirmar que l’executiu regional ja treballa en la redacció d’un esborrany de decret llei que permeti la requalificació dels terrenys afectats per la devastació de la lava per permetre actuar en la recuperació d’aquells habitatges i infraestructures en què sigui possible actuar.

L’objectiu és «que amb urgència es puguin reconstruir els habitatges». La veritat és que un gran nombre d’aquests habitatges, principalment, han estat sepultats totalment per la llengua de lava, cenyint-se a aquesta futura normativa a aquells que encara puguin ser recuperats. El president també va destacar que «la millor notícia és no tenir pèrdues ni danys humans», afegint que «estem davant d’una situació en què és imprescindible ultimar les mesures de seguretat, perquè és molt perillós i afecta d’una manera molt greu l’illa». Va voler a més destacar que «estem davant d’una zona greument afectada i per tant l’important és que tinguem cura de la seguretat i que els mecanismes d’ajuda s’activin». Per això va avançar que s’està treballant ja en un esborrany de decret llei per «requalificar els terrenys perquè amb urgència es puguin reconstruir els habitatges».

Creu Roja facilita aixopluc

Les 5.500 persones evacuades estan sent ateses pel personal de Creu Roja de Canàries, que s’ha desplaçat per donar cobertura a aquesta emergència. L’organització ha desplaçat a la Palma vint efectius que s’han sumat a altres 15 que ja treballaven a l’illa, els quals es dediquen des de diumenge a donar suport a les persones allotjades als albergs habilitats a diversos municipis de l’illa. El president de Creu Roja, Antonio Rico, es va congratular que aquest fenomen geològic no hagi causat pèrdues humanes fins al moment, però va insistir que sí que ha interromput la vida normal de l’illa, el que ja ha causat unes seqüeles «psicològiques i emocionals». Davant d’aquestes seqüeles emocionals, el president de Creu Roja a Canàries va considerar que l’organització, i professionals especialitzats, hauran de donar suport psicològic a moltes persones a La Palma, illa on ja es facilita menjar i recer als desplaçats per aquesta erupció.

Els jutjats del partit judicial de Los Planos de Aridane, a La Palma, es van veure obligats a suspendre sis dels judicis per delictes lleus previstos per a la jornada, per incompareixença de les parts motivada per la situació d’emergència per la catàstrofe volcànica. La presidència del TSJ està en comunicació permanent amb els operadors jurídics i el Govern de Canàries per a realitzar un seguiment permanent de la incidència de l’erupció a l’activitat judicial.

Un total de 472 membres de la Policia Nacional, Guàrdia Civil i la Unitat Militar d’Emergències (UME) participen en el dispositiu establert per l’erupció. D’ells, 92 són agents de la Policia Nacional, 200 de la Guàrdia Civil i 180 de la UME. Del total de policies, 47 són agents de la comissaria local de Santa Cruz de la Palma; altres 45 pertanyen a la Unitat d’Intervenció Policial (UIP), amb base a Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas, i els 4 restants són efectius de la unitat d’helicòpter. Altres 200 són efectius de la Guàrdia Civil. Per la seva banda, la UME ha enviat a La Palma 67 membres i 30 vehicles, un contingent que s’incrementarà fins a arribar als 180 efectius i 57 vehicles, entre lleugers i pesats. Durant la tarda d’ahir es van unir 3 hidroavions. Un total de 20 centres educatius romanen tancats als tres municipis de risc. La Conselleria d’Educació ha decidit mantenir la suspensió de l’activitat lectiva a El Paso, Los Planos de Aridane i Tazacorte.