L’autor de l’atropellament del cap de setmana a Torre Pacheco, Múrcia, està sent investigat a l’Audiència Nacional per comprovar si té connexió amb el terrorisme gihadista, ja que en el seu poder tenia una nota amb referències inconnexes a Al·là i la violència, segons van confirmar fonts de la investigació.

No obstant això, les diligències de la Guàrdia Civil apunten que no pertanyia a cap cèl·lula terrorista i s’indaga sobre si patia una malaltia mental. A la nota que analitzen els investigadors es presentava com a víctima del sistema i d’agressions comeses mentalment.

Però no es descarta cap hipòtesi sobre la investigació que ha assumit el jutge de l’Audiència Nacional Alejandro Abascal. L’atropellament va tenir lloc divendres en un bar del terme municipal de Torre Pacheco, a Múrcia, en què van morir dues persones: el marroquí que conduïa el cotxe, i que presentava una ferida d’arma blanca, i un ciutadà que es trobava a la terrassa contra la qual va impactar el vehicle.

Lesió amb arma blanca

La investigació intenta aclarir si la lesió per arma blanca va ser provocada per una altra persona o se la va infligir ell mateix. Un altre dels elements que s’investiga és la seva residència a Espanya i el seu cercle més proper a Múrcia, on, segons van apuntar fonts molt pròximes a la investigació, va arribar com a menor no acompanyat.