Tot el que ahir es trobava en peu, avui podria deixar d’existir. Els veïns de Todoque (1.279 habitants) i Tacande (704), dues localitats situades a la previsible trajectòria de la lava que emana de Cumbre Vieja, a La Palma, contemplaven ahir sense poder fer res com la roca basàltica a més de mil graus de temperatura s’acostava inexorable als seus habitatges, als seus plataners, als seus coberts, a les seves piscines... Les memòries d’una vida acabaran cremades. No es pot evitar.

El front de lava, que s’ha dividit en tres llengües, va reduir ahir el seu avanç a pocs centímetres per hora en penetrar en territori menys abrupte i més pla, de manera que les autoritats van permetre que les famílies de la zona que ja havien estat desallotjades tornessin per rescatar algunes de les seves pertinences més preuades abans de quedar sepultades per a sempre. La lava ja havia engolit ahir almenys 190 habitatges, la majoria edificacions aïllades, però les autoritats esperen que siguin un miler quan s’acostin més als nuclis habitats. A més, entre 300 i 400 explotacions agrícoles han quedat danyades, molt possiblement de manera irreversible.

A la cruïlla de La Laguna, on la població va ser desallotjada després de l’explosió del volcà diumenge passat, la Guàrdia Civil va escortar ahir al matí uns pocs veïns de les cases que van ser amb posterioritat engolides per la lava. L’adrenalina corria per les seves venes mentre recollien una mica de roba, fotos, dispositius electrònics i eines que puguin ajudar-los a refer la seva vida. Andrés Almeida, que té dues plantacions de plàtan dins del perímetre en el qual no es pot entrar per l’acció del volcà, es lamentava: «Què serà de nosaltres? Nosaltres no podem marxar. No tinc res més, no tinc casa a Tenerife ni a la Península. Aquí està la meva vida i aquí és on vull morir».

Menor velocitat

El front de la colada volcànica va disminuir la velocitat en el seu camí cap al mar, però la lava seguia emanant per les nou esquerdes o obertures detectades a la zona d’erupció. El volcà segueix rugint des de les entranyes de la Palma, queixant-se de la quantitat de magma que encara acull al seu interior. No obstant això, el so ambient ha canviat lleugerament. A l’intens soroll sord que sorgeix del cràter, s’uneixen unes petites explosions que emanen de la fricció de la lava calenta amb cases o alguna bassa d’aigua o piscines.

L’arribada de la lava al mar es retardarà molt més del que en un primer moment es va preveure. I és que, encara que molts experts van considerar diumenge que era qüestió d’hores, la realitat geomorfològica de l’illa s’ha interposat en el seu camí. Almenys això és el que passa a la boca principal, que ja va formant el seu propi con i es comporta com un veritable bufador de lava i piroclasts. La boca que l’acompanya des de dilluns -i que va sorgir a uns 600 metres- està deixant anar lava més líquida i desplaçant-se una mica més ràpid en direcció a Tacande.

Els veïns desallotjats com a conseqüència de l’aparició d’una nova boca eruptiva a Tacande són uns 200. L’alcalde del municipi d’El Paso, Sergio Rodríguez, va detallar a Canarias Radio que l’evacuació es va produir per qüestions de seguretat i només afecta unes zones molt concretes. «No pots fer res més que estar pendent de garantir que la gent que està en perill estigui fora de les seves cases», va assegurar Rodríguez. La situació econòmica que deixa aquesta erupció volcànica és d’«autèntica ruïna, es miri per on es miri», segons els pescadors i els agricultors de l’illa de La Palma. Els efectes de la lava han afectat per ara a entre 300 i 400 explotacions agrícoles, especialment de plàtan, i han dut a Govern canari a anunciar la concessió d’1,1 milions en subvencions per ajudar a pal·liar els danys.

La cendra viatja més lluny

Un canvi en la direcció del vent al cim, com va confirmar David Suárez, delegat provincial de l’Aemet, va provocar ahir que les cendres del volcà viatgessin molt més lluny dels dos quilòmetres de perímetre que fins ara estaven afectats. El sofre també s’ha desplaçat, provocant que s’arribés a olorar des de zones allunyades del volcà. Tant aquest gas com les partícules de cendra són nocives, de manera que la població ha de protegir-se d’elles ja sigui quedant-se a casa o posant-se mascareta.

En aquesta emergència qualsevol ajuda s’agraeix. Davant la situació d’estrès, angoixa i desesperança que pateix bona part de la població, s’han bolcat per donar el seu suport tant l’Associació Canària de Neuropsiquiatria i Salut Mental com el Col·legi de Psicòlegs de Santa Cruz de Tenerife.