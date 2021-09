Què és el que més atreu als viatgers per a visitar les diferents ciutats del món? Això és el que ha volgut respondre la prestigiosa revista de viatges estatunidenca Travel + Leisure a través de la seva enquesta World's Best Awards. Així, la revista ha preguntat als seus lectors la seva opinió sobre les seves experiències de viatge a tot el món.

Per a fer-ho, la revista va posar l'enquesta a la disposició dels seus lectors a través de la seva pàgina web, on es demanava que qualifiquessin les ciutats pels seus llocs d'interès i punts de referència, cultura, gastronomia, amabilitat, compres i valor general. Els enquestats podien triar una qualificació d'excel·lent, per sobre de la mitjana, mitjana, per sota de la mitjana o deficient, i les puntuacions finals són una mitjana de les respostes.

El resultat ha estat aquest llistat amb les 25 millors ciutats del món per a visitar, encapçalat per San Miguel de Allende a Mèxic. Quant a Espanya, tan sols Sant Sebastià ha aconseguit captivar als enquestats i així entrar en la renyida classificació.

1. San Miguel de Allende, Mèxic

Encapçalant el llistat es troba San Miguel de Allende, una ciutat situada a 274 quilòmetres de la Ciutat de Mèxic, i que suposa la conjunció perfecta entre l'arquitectura neogòtica i colonial espanyola. Els enquestats l'han descrit com a "màgica" a causa del seu disseny arquitectònic, la seva història i la seva creixent influencia culinària.

2. Udaipur, Índia

En segon lloc trobem Udaipur, també coneguda com la "Ciutat dels llacs" a causa dels nombroses masses d'aigua de l'envolten. La ciutat està situada als peus de les muntanyes Aravalli, situades en el sud del Rajasthan, en la zona nord-oest de l'Índia.

3. Istanbul, Turquia

Tancant el podi, la ciutat d'Istanbul és la més gran i poblada de Turquia. En ella t'hi podràs perdre entre els seus segles d'història a través de les seves mesquites i palaus i gaudir de paisatges naturals com la Banya d'Or i el Bòsfor.

4. Ubud, Indonèsia

Ubud és un dels principals centres artístics i culturals de Bali, sobretot per la seva tradició en dansa i artesania. La ciutat està envoltada per boscos pluvials i arrossars en terrasses, i hi podem trobar temples i santuaris hindús.

5. Kyoto, Japó

Kyoto, l'antiga capital del Japó, és famosa en el món sencer per la seva refinada cultura i gastronomia. Visitar temples i santuaris, perdre's en boscos de bambú, fer-se un bany en una capbussada aigües termals i contemplar els cirerers són només algunes de les opcions que ofereix.

6. Florència, Itàlia

La ciutat de Florència és una obra d'art en si mateixa a causa de les nombroses obres mestres de l'arquitectura i l'art renaixentista que l'inunden. També podem trobar gran quantitat de museus, botigues de moda i una exquisida cuina.

7. Ciutat de Mèxic, Mèxic

Ciutat de Mèxic, la capital del país, és famosa per la construcció asteca del Temple Major, la barroca Catedral Metropolitana de Mèxic, el Palau Nacional i el seu enorme Sòcol, on discorre la major part de la vida de la ciutat.

8. Oaxaca, Mèxic

Gràcies al seu llegat cultural, artístic i gastronòmic, la ciutat d'Oaxaca és una de les destinacions més importants de Mèxic. I és que per exemple, el seu centre històric, està reconegut com a Patrimoni de la Humanitat.

9. Chiang Mai, Tailàndia

Chiang Mai es troba al nord muntanyenc de Tailàndia. La ciutat encara conserva vestigis de muralles i fossats del període en què va ser un centre cultural i religiós, així com centenars de temples budistes.

10. Bangkok, Tailàndia

Bangkok, la capital de Tailàndia, és una ciutat vibrant i animada. Destaca pels seus santuaris ornamentats, els seus temples sagrats i la seva intricada xarxa de canals.

11. Taipei, Taiwan

A Taipei, la capital de Taiwan, destaca el seu caràcter de metròpolis moderna gràcies als enormes gratacels que coronen el seu horitzó, la seva animada vida de carrer i les seves mercats nocturns.

12. Cracòvia, Polònia

Cracòvia és coneguda pel seu centre medieval increïblement conservat i pel seu barri jueu. A més del seu centre neuràlgic, la Plaça del Mercat, destaca el parc Planty i les restes de les muralles medievals de la ciutat.

13. Luang Prabang, Laos

Luang Prabang, al nord de Laos, se situa en una bonica vall on convergeixen els rius Mekong i Nam Khan. Allà hi podem trobar nombrosos temples budistes amb dissenys molt detallats.

14. Roma, Itàlia

Gairebé 3.000 anys d'art, arquitectura i cultura són els que amaga Roma. La capital italiana té una gran influència mundial, i els vestigis del passat encara evoquen el poder de l'antic Imperi Romà.

15. San Sebastià, Espanya

L'única ciutat espanyola del llistat és ni més ni menys que la increïble Sant Sebastià. Situada en la costa del golf de Biscaia, a la ciutat destaquen les seves platges com la de la Kontxa o la d'Ondarreta, i els seus restaurants de prestigi mundial.

16. Bodrum, Turquia

Bodrum s'estén des de la costa sud-oest de Turquia cap al mar Egeu. La ciutat compta amb boniques badies amb vistes al castell de Bodrum, una fortalesa medieval construïda en part amb pedres del Mausoleu d'Halicarnàs.

17. Jaipur, Índia

Jaipur és coneguda com la "ciutat vella" o "ciutat rosada" pel característic color dels seus edificis. Sobretot, destaca l'opulent Palau de la Ciutat amb les seves columnates, jardins, patis i museus.

18. Charleston, Estats Units

Charleston és una ciutat-port de Carolina del Sud, on encara podem trobar carrers de llambordes i carruatges tirats per cavalls. Les seves cases estan pintades amb suaus colors pastel, sobretot en els districtes de Battery i el Barri Francès.

19. Tòquio, Japó

Tòquio és el contrast perfecte entre la modernitat, pels seus alts gratacels i els seus carrers plens de neó, i la tradició, pels seus temples, palaus i santuaris històrics.

20. Ciutat del Cap, Sud-àfrica

A la costa oest de Sud-àfrica, es troba la portuària Ciutat del Cap, en una península sota l'ombra de la Muntanya de la Mesa. Des del telefèric que ascendeix al cim, podrem contemplar una vista panoràmica de tota la ciutat.

21. Trieste, Itàlia

Trieste és una ciutat portuària al mar Adriàtic. La seva ubicació a la frontera amb Eslovènia, fa que compti amb influències austrohongareses i eslovenes en el disseny de les seves construccions.

22. Ljubljana, Eslovènia

Ljubljana, capital d'Eslovènia, és la ciutat més gran del país. És coneguda pel seu extens parc Tívoli, el serpentejant riu Ljubljanica i el bonic barri antic de la ciutat.

23. Seül, Corea del Sud

La capital de Corea del Sud, Seül, és la capital històrica de Corea des de fa més de 600 anys i la ciutat més poblada de la península de Corea. I tot i que estigui al capdavant aspectes com la tecnologia, continua sent una ciutat molt tradicional.

24. Antigua Guatemala, Guatemala

Envoltada de volcans, Antiga Guatemala destaca pels seus acolorits edificis colonials espanyols i monuments arquitectònics com l'església barroca de la Mercè.

25. Oporto, Portugal

Porto és una ciutat costanera al nord-oest de Portugal. És famosa en el món sencer pels seus imponents ponts i altres construccions com l'Església de San Francisco o el Palau de Borsa.