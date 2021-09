El president dels Estats Units, Joe Biden, i el seu homòleg francès, Emmanuel Macron, van acordar ahir iniciar un procés de consultes per rebaixar la tensió en la relació bilateral després del contenciós dels submarins. En un comunicat conjunt després de mantenir una trucada telefònica, els dos mandataris van anunciar que es reuniran «a Europa a finals d’octubre» i que l’ambaixador francès a Washington, cridat a consultes la setmana passada, tornarà al seu lloc la setmana que ve. «Els dos líders es van mostrar d’acord que la situació s’hauria beneficiat de consultes obertes entre aliats», afegia el comunicat, en referència a les queixes de París per l’escàs avís previ que va rebre sobre el pacte de defensa entre els Estats Units, Austràlia i el Regne Unit.

Biden reconeixia així l’empipament de Macron per l’escàs avís previ que va rebre França sobre el pacte de defensa anunciat la setmana passada entre els Estats Units, Austràlia i el Regne Unit; pel qual Washington i Londres ajudaran els australians a desenvolupar submarins de propulsió nuclear.

Això va motivar que Austràlia cancel·lés un lucratiu contracte, valorat en uns 56.000 milions d’euros, pel qual França havia d’entregar a aquest país 12 submarins de propulsió convencional, i va indignar enormement París, que va dir haver-se assabentat d’aquests plans hores abans de l’anunci oficial.

En un altre ordre de coses, Biden no vol sentir parlar de moment d’un futur acord comercial amb el Regne Unit. El primer ministre britànic, Boris Johnson, va sortir dimarts amb les mans buides de la reunió de 90 minuts amb el mandatari nord-americà a la Casa Blanca, de la qual no hi va haver roda de premsa conjunta. L’esperança d’un ràpid acord post-Brexit, que Johnson busca desesperadament, s’ha esvaït des que el Biden va accedir al poder al gener. Washington té ara altres prioritats, com va reconèixer el mateix Johnson. «L’administració de Biden no està fent cap acord de lliure comerç en el món en aquests moments, però tenim plena confiança en aconseguir un gran acord», va afirmar.

Segons Begoña Arce, el Regne Unit sembla estar «al final de la cua» a l’hora de negociar aquest pacte amb el que ha estat el seu gran aliat. Es compleix l’advertència que va llançar en el seu dia Barack Obama si el país deixava la Unió Europea. El govern de Londres estudia ara altres opcions comercials transatlàntiques.

La derrota de Donald Trump en les últimes eleccions ha esborrat del firmament aquella promesa que va fer d’un acord bilateral ràpid, per tal de convèncer els britànics dels avantatges que tenia el Brexit.