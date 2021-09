L'Agència Estatal de Meteorologia espanyola (Aemet) veu «molt poc probable» que en les pròximes hores, almenys aquest dijous i divendres, caigui pluja àcida en alguns punts de les illes més muntanyenques de l'arxipèlag canari, i descarta aquesta possibilitat a la Península i Balears. Una vegada actualitzada la informació de la qual disposa, l'Aemet rebaixa el percentatge de possibilitats de pluja àcida a Canàries que va apuntar el dimecres. Rubén del Campo, portaveu de l'organisme estatal, ha indicat aquest dijous que en cas que caigués pluja àcida seria «un episodi puntual», i que els aspectes nocius sobre la salut es produeixen quan aquest fenomen es prolonga mesos, fins i tot anys, i també depenen de la proximitat respecte al focus d'emissions, en aquest cas el volcà.

Pel que fa a les emissions de gasos, la previsió és que aquest dijous i el divendres es dirigeixin en direcció sud, aconseguint en superfície zones de les illes de la Gomera, El Hierro i Tenerife, encara que les majors concentracions de diòxid de sofre (SO2) es donaran a la Palma a altituds superiors on habitualment hi ha població. A uns 1.500 metres, les emissions es podrien dispersar entre avui dijous i el divendres a la resta de les illes de l'arxipèlag, encara que «a concentracions molt inferiors» al voltant del focus eruptiu. De moment, a escala de superfície, la qualitat de l'aire no s'ha vist alterada pel volcà, i el model d'emissió de contaminants no observa una «arribada significativa» de gasos.

L'Aemet preveu per a les pròximes hores a Canàries precipitacions de pluja a les illes de major relleu, en tot cas febles i procedents de núvols baixos. A partir de les últimes observacions, estima que la columna eruptiva aconsegueix uns 3.000 metres d'altitud. Els vents a la zona, del nord-est, es veuen alterats pel focus d'aire calent i provoca un corrent de vents permanents. Entre els 3.000 i 5.000 metres la direcció del vent predominant és sud-oest, amb velocitats entre els 40 i els 50 quilòmetres per hora, i la previsió és que giri al nord-oest a partir dels 5.000 metres a última hora del divendres.