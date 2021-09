El Govern francès va anunciar ahir que en els departaments del país menys afectats per la pandèmia la mascareta deixarà de ser obligatòria per als estudiants de primària a partir del 4 d’octubre.

En aquelles zones on hi hagi una taxa d’incidència menor a 50 casos per cada 100.000 habitants en els últims set dies s’eliminarà també l’aforament límit en els establiments que rebin públic. «La millora sanitària continua gràcies a la campanya de vacunació», va assenyalar el portaveu de l’executiu, Gabriel Attal, al final de Consell de Ministres.

Segons les últimes xifres, 50,1 milions de persones han rebut a França a almenys una dosi, una xifra equivalent al 74,4% de la població total, i 47,7 milions han completat ja el cicle de vacunació.

Les autoritats descarten de moment adaptar a la situació local l’ús del certificat sanitari, que ha de ser presentat de moment per entrar a bars i restaurants.