La ministra d’Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, va instar ahir tant el PP com el seu propi partit, el PSOE, al fet que tinguin una posició comuna sobre la reforma del sistema de finançament autonòmic. En una compareixença al Congrés dels Diputats, Montero es va preguntar: «Quina serà la posició del PP, potser en aquest cas la de la Comunitat de Madrid, que està més alineada amb la posició dels partits catalans que amb Andalusia o Galícia? I així podria posar tot un seguit d’exemples, també a l’interior de la meva pròpia formació política».

La titular d’Hisenda i Funció Pública va afegir que la seva proposta anirà dirigida a construir un sistema de finançament autonòmic just perquè totes les comunitats rebin recursos adequats que posin fi als greuges territorials. I, per aconseguir-ho, va destacar que és necessari comptar amb un ampli consens de les comunitats autònomes i també entre els partits, ja que en tractar-se d’una llei orgànica necessita una majoria absoluta del Congrés.

Criteri de població

Montero també va confirmar al Congrés que al novembre presentarà un informe sobre les bases d’un nou model de finançament autonòmic. Va parlar en concret de les conclusions de la feina entre les diferents comunitats sobre el criteri de població ajustada. Una forma tècnica de referir-se a la clau de volta del nou model. I la ministra va avançar que la proposta no satisfarà tothom, perquè els elements «no seran els que volen de forma plena cada territori». «Tots hauran de cedir per guanyar tots», va dir, al mateix temps que va demanar una actitud positiva dels territoris i els partits per avançar. «No ens limitem a l’interès d’una comunitat si volem avançar, una altra cosa és que utilitzem el debat per fer soroll», va asseverar.

La ministra va pintar un difícil panorama per aconseguir un acord final. Va exposar els tres blocs territorials amb postures diferents sobre el model de finançament. En un d’ells va situar Galícia, Astúries, les dues Castelles, Cantàbria, Extremadura, la Rioja i Aragó. Són territoris que «volen mantenir molts elements de l’actual sistema», va assegurar. Va esmentar després la Comunitat Valenciana, Andalusia i Múrcia, que «defensen un canvi urgent i substancial del model». I després estarien Madrid, Catalunya i Balears, que posen el seu focus en modificar el límit de la solidaritat amb la resta.