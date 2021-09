El Ple del Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs d’inconstitucionalitat promogut per la Generalitat contra cinc articles i diverses disposicions del reial decret que va establir l’ingrés mínim vital. La sentència assenyala que la norma no va vulnerar les competències que en matèria de Seguretat Social li corresponen a Catalunya, perquè «dins de la competència estatal sobre legislació bàsica en matèria de Seguretat Social entra la fixació dels requisits, abast i règim jurídic de les prestacions». Els magistrats María Luisa Balaguer i Juan Antonio Xiol, en canvi, consideren que els seus companys han ignorat la doctrina del tribunal de garanties i han estès les competències de l’Estat.

La sentència assenyala que també entra dins del concepte de legislació bàsica «la determinació del seu model de gestió, el que garanteix que l’accés a aquestes prestacions i el seu gaudi per part dels ciutadans es produeixi de forma igualitària i homogènia a tot el territori nacional».

La Generalitat argumentava que el Decret-llei 20/2020 vulnera no només les seves competències executives sobre Seguretat Social, sinó també les que ostenta en matèria d’assistència social, com la renda garantida de ciutadania. Però el tribunal destaca que els preceptes impugnats determinen el procediment per a la sol·licitud, la tramitació i el reconeixement de l’ingrés mínim vital, instaurant un model de gestió atribuït a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, el que forma part de la legislació bàsica de la Seguretat social.

Règim econòmic

Afegeix que afecta el seu «règim econòmic» en la mesura que el reconeixement de l’ingrés mínim vital, d’acord amb aquestes normes i l’eventual reclamació de les prestacions que indegudament s’hagin percebut pels beneficiaris, afecta la gestió dels recursos econòmics i l’administració financera del sistema de la Seguretat Social, perquè els ingressos i despeses es realitzen en la seva caixa única.

La decisió declara que «la determinació d’una prestació de la Seguretat Social constitueix una norma bàsica que correspon establir a l’Estat i ha de fer-ho de forma unitària per a tots els subjectes compresos dins del seu àmbit de cobertura, excepte raons excepcionals degudament justificades i vinculades a la situació de necessitat que es vol protegir».

La sentència compta amb un vot particular de dos magistrats que pensen que la sentència havia de ser estimatòria perquè les competències reclamades per la Generalitat són executives i no concorre cap causa que justifiqui la seva reserva a favor de l’Estat.