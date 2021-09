Pablo Casado celebrarà la setmana que ve una convenció nacional itinerant per tot Espanya, que es tancarà a la ciutat de València el cap de setmana. El líder del PP va demanar al febrer als seus que s’activessin per «actualitzar» el suport ideològic del partit i en aquests mesos s’han realitzat més de 50 taules de debat amb 400 convidats. Són dades de la direcció de la formació, ja que la majoria d’aquests col·loquis no han estat públics. L’objectiu de Casado era «eixamplar el PP a la seva esquerra i dreta al voltant d’un projecte centrat en el que Espanya necessita», encara que, per la llista de convidats coneguda fins ara, l’exploració per l’esquerra ha avançat poc.

Fonts del PP van informar ahir del cartell i Casado ha naufragat amb algunes invitacions. No ha convençut ni intel·lectuals de renom (va sondejar Steven Pinker i Anne Applebaum) ni mandataris internacionals en actiu. Al llarg de la setmana, una desena d’exlíders europeus acompanyaran els conservadors: l’exsecretari general de l’OTAN i exprimer ministre de Dinamarca Anders Fogh Rasmussen; l’exprimer ministre de Polònia i del Consell Europeu Donald Tusk; l’expresident de la Comissió Europea i exprimer ministre de Portugal José Manuel Durao Barroso; l’expresident del Parlament Europeu Antonio Tajani; l’expresident de Mèxic Felipe Calderón; l’expresident de Colòmbia Andrés Pastrana, i l’expresident francès Nicolas Sarkozy, condemnat l’1 de març per corrupció i tràfic d’influències.

L’exdirigent gal, que té diversos comptes pendents encara amb la justícia, va ser convidat abans que es fes pública aquesta sentència, es justifiquen fonts de la direcció del PP. Sí que estan en actiu el vicepresident de la Comissió Europea, Margaritis Schinás, i el canceller d’Àustria, Sebastian Kurz. Casado tancarà amb Kurz l’acte gran de diumenge a la plaça de toros de València. El dirigent, del Partit Popular Austríac (ÖVP), va arribar al Govern el 2017 amb un missatge de tolerància zero amb la immigració il·legal i gràcies al fet que va pactar un Govern de coalició amb l’extrema dreta, representada pel Partit de la Llibertat d’Àustria (FPÖ). Aquell Executiu es va trencar, dos anys més tard, per un cas de corrupció de l’FPÖ, i Kurz va passar a governar amb els verds.

També Rajoy i Aznar

La convenció itinerant acabarà el cap de setmana a València, però abans, en els dies laborables, Casado anirà recorrent les cinc autonomies presidides pel PP amb debats i taules rodones. Dilluns, a Galícia, el plat fort serà Mariano Rajoy; el dimarts, a Valladolid, Juan Carlos Girauta (ex de Ciutadans) i Aleix Vidal-Quadras (fundador de Vox) parlaran de la unió d’Espanya; dimecres, a Madrid, l’estrella serà Sarkozy; dijous, a Sevilla, José María Aznar, i divendres, a Cartagena, Anders Fogh Rasmussen.