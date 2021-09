La creadora de la vacuna d’Oxford-AstraZeneca, la investigadora Sara Gilbert, considera que és poc probable que la COVID-19 muti en noves variants capaces de ser immunes a les vacunes. Dit d’una altra manera: els sèrums que s’estan produint actualment seran eficaços davant les noves variants i mutacions que puguin sorgir del coronavirus. Gilbert es va manifestar així en una intervenció davant la Royal Society of Medicine recollida pel diari britànic The Times, en què va voler allunyar els temors a una nova variant més mortal del coronavirus.

«El que veiem habitualment és que els virus esdevenen menys virulents a mesura que circulen amb més facilitat i no hi ha raó per pensar que tindrem una versió més virulenta del Sars-COV-2», va destacar Gilbert. La científica va assenyalar que ja «no hi ha molts llocs on el virus pugui anar». «Ja convivim amb quatre coronavirus humans diferents sobre els quals no pensem molt i eventualment la COVID-19 acabarà sent un més», va afegir. El coronavirus pot semblar amb el temps, en opinió de Gilbert, un refredat perquè els virus tenen tendència a debilitar-se a mesura que s’estenen entre la població. «Normalment veiem que els virus esdevenen menys virulents mentre circulen més fàcilment i no hi ha raons per pensar que tinguem una versió més virulenta del Sars-COV-2», va explicar.

Segons la investigadora de la Universitat d’Oxford, la població desenvoluparà immunitat com passa amb altres coronavirus estacionals, que provoquen els refredats. «Eventualment, el Sars-COV-2 serà un d’aquests», va pronosticar.

En el mateix sentit es va expressar John Bell, prestigiós professor de Medicina de la Universitat d’Oxford. En declaracions a l’emissora Times Radio, Bell va dir que el Regne Unit haurà superat «el pitjor» a la primavera i les coses «haurien d’estar bé» una vegada que passi l’hivern. «Si es mira l’actual trajectòria de la pandèmia, estem molt millor que fa sis mesos. Així que la pressió sobre la Sanitat pública britànica en gran part ha disminuït. Si es miren les morts per COVID, tendeixen a ser de persones molt ancianes», va afegir.