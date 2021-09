Unidas Podemos ha anunciat aquest divendres que a principis d'octubre tindrà "llesta" la seva llei per a la regulació de l'ús del cànnabis "per a persones adultes", un text que busca despenalitzar el cultiu i la tinença d'aquesta substància, i que confia que es pugui aprovar després d'incorporar aportacions d'altres grups parlamentaris i de la societat civil.

Així ho ha explicat en una roda de premsa a la Cambra Baixa la portaveu del grup confederal en la Comissió Mixta (Congrés-Senat) per a l'Estudi del problema de les Drogues, Lucía Muñoz Dalda. Dalda ha detallat que l'objectiu d'aquesta norma és "dotar de seguretat jurídica a una realitat ja existent", com és l'existència de "alternatives al mercat il·lícit", en referència a l'autocultiu i la labor de les associacions, així com "solucionar" els efectes negatius que té el mercat il·lícit del cànnabis.

Una vegada tinguin llest el text l'obriran per a incorporar aportacions d'altres grups parlamentaris i de la societat civil. Muñoz Dalda no ha fixat cap termini, però s'ha mostrat optimista davant la possibilitat que la llei tiri endavant.

Més enllà de l'ús medicinal?

En concret, ha assenyalat que s'han donat "canvis de posició" que poden afavorir la seva aprovació. El PSOE, soci de Govern d'Unides Podemos, s'ha obert en la ponència marc del seu pròxim Congrés Federal a aprovar "un marc legal per a l'ús del cànnabis medicinal a través del Sistema Nacional de Salut i amb prescripció mèdica".

En el seu programa electoral per a les generals de novembre de 2019, els 'morats' anaven molt més allà i es comprometien a despenalitzar "el cultiu i la tinença a nivell personal i col·lectiu" i a regular "l'activitat dels clubs socials de cànnabis". També advocaven per establir "el rol de l'Estat en la garantia de seguretat dels i les consumidores i en el control de la producció, distribució i consum" d'aquesta substància. Per part seva, el mes de juny passat el Ple del Congrés va aprovar, a instàncies del PNB, la creació d'una subcomissió per a analitzar les experiències internacionals de regulació del cànnabis per a ús medicinal.