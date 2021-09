El con del volcà de la Palma es va trencar ahir i està deixant «una colada enorme» en direcció cap al mar, segons va constatar l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME) gràcies a les imatges dels drons. El geòleg Carlos Lorenzo va assenyalar en un vídeo difós a les xarxes socials que les imatges mostren perfectament que el con està trencat. «S’ha trencat per la part sud-oest, i deixa una colada enorme de blocs molt grans desplaçant-se per la vessant en direcció cap al mar», va explicar el geòleg.

Aquest anunci de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya-CSIC es va produir poc després que l’Institut Volcanològic de Canàries (Involcan) anunciés que s’havia obert un nou focus d’emissió des del seu compte de Twitter. El focus d’emissió es localitza més a l’oest del focus principal.

Mantenir la calma

No obstant això, el director tècnic del Pla d’emergències volcàniques de Canàries (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, va feruna crida per mantenir la calma perquè no s’està davant d’un fenomen «més explosiu» que una erupció habitual de les illes Canàries. «Estem davant d’un esdeveniment volcànic fisural de caràcter estrombolià, el que vol dir que els diferents centres d’emissió que van succeint-se ho fan al llarg d’una fissura, en aquest cas en direcció nord-oest-sud-est, en la qual van apareixent un seguit de centres emissors que es poden anar apagant i aparèixer-ne de nous o fins i tot tornant a aparèixer els ja apagats», va explicar.

Morcuende va insistir que es tracta d’una erupció «típica» de l’arxipèlag i que, tot i que durant la jornada de divendres hi va haver un augment important de l’energia de l’erupció, «segueix els cànons habituals», cosa que no exclou perillositat, pel que va fer especial èmfasi en la necessitat d’extremar les precaucions.

Va explicar que a la tarda de divendres a la cara nord-oest del cràter es va produir l’obertura de dos centres emissors, que es van refondre en una sola boca, per on ha estat fluint una nova colada (més ràpida i fluïda) que ha anat distribuint-se per sobre de la colada anterior, que té el seu final al barri de Todoque.

A més, durant la nit es va produir un ensorrament parcial del con del volcà que, va assenyalar l’expert, no ha tingut més incidència, llevat que hi va haver una colada una mica més fluïda en permetre la sortida de la lava des de zones més interiors del volcà en erupció.