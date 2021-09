Un tremolor molt fort va despertar diumenge els veïns de l’oest de la Palma. Gran part de la població d’aquesta part de l’illa va sentir un terratrèmol de magnitud 3,8 a primeres hores del matí. No era la primera vegada que notaven tremolors. Les entranyes de la terra portaven una setmana queixant-se i empenyent la superfície, però en els dies previs es tenia la sensació que s’acabarien, tal com havia passat amb eixams sísmics similars el 2017, 2018 i 2020. No obstant això, poc abans d’un quart de quatre de la tarda de diumenge 19 de setembre, el magma va aconseguir obrir una esquerda en el vessant de Cumbre Vieja, prop del camí Cabeza de Vaca, i va entrar en erupció.

Un fort udol de la terra, seguit d’un intens terratrèmol, va generar un enorme núvol de fum que, immediatament, va ser registrat pels telèfons mòbils i càmeres dels veïns que feien la becaina o la sobretaula. Amb expectació, els palmers van mirar cap a la muntanya, desitjant que el que veien que fos un altre despreniment, no el naixement d’un nou volcà. En només dos minuts, les primeres laves sortien a la superfície com si estiguessin empeses per un bufador. Primer en un, després dos i finalment fins a vuit boques diferents que escapaven de l’enorme pressió que el magma acumulava al seu interior.

El que estaven contemplant els palmers era el naixement d’un volcà estrombolià a la dorsal de l’illa, el primer que es produeix a terra en els últims 50 anys a Canàries. La fascinació per les explosions i el foc incandescent es va diluir en el moment en què la lava va començar a obrir-se camí vessant avall. Una espessa llengua -que va començar tenint 3 metres d’altitud i ja va pels 12- formada per una barreja de lava a mil graus i «picón» canari que ha demostrat en una setmana la seva capacitat per acabar amb tota la vida que troba al seu pas.

Tot i que els habitants de La Palma estan habituats al volcanisme com a conseqüència que han viscut fins a tres volcans en l’últim segle, són molts els que s’han sorprès en viure de prop aquesta nova erupció. El gran con volcànic, que ha arribat a fer més de 200 metres, emet cada dia milers de tones de gasos tòxics i cendres. Aquestes últimes, en un principi eren gairebé imperceptibles a pocs quilòmetres del volcà, però ja envaeixen tots els carrers de l’illa i comencen a desplaçar-se fora de l’Arxipèlag. Paral·lelament, el sofre ha estat expulsat a 5.000 metres de distància entrant directament al corrent atmosfèric i viatjant fins al Mediterrani, on des de fa dècades -per les restriccions d’emissions de la Unió Europea- no es registren unes quantitats semblants d’aquest gas . No obstant això, a causa de l’altura que ha adquirit el núvol, la probabilitat que pugui generar pluja àcida és poca o fins i tot nul·la.

Aquest volcà estrombolià cada dia mostra diferents rostres. Durant la setmana que ha estat convivint amb els palmers, el volcà ha tingut dies en què semblava pansir-se i de la seva boca principal només emanaven grans concentracions de gasos tòxics. D’altres, per contra, ha estat expulsant ferotgement la lava que es troba al seu interior i que, segons els científics, pot ser molt més gran que els primers 20 milions de metres cúbics de magma estimats. I és que a les entranyes de la Palma hi ha molt més magma allotjat a profunditats majors que on es va trobar la primera borsa magmàtica -a només 6 quilòmetres de profunditat- i és probable que segueixi drenant aquesta substància durant una mitjana de 55 dies. I fins a tres mesos.

En els últims dies la població s’ha trobat amb un volcà violent que, a més de fer foc sense fre, rugeix amb tal força que pot crear ones expansives amb les seves explosions que s’expandeixen a quilòmetres de distància. A més, també ha començat a generar explosions molt violentes, associades a la desgasificació del magma que forma bombolles que, amb posterioritat, rebenten i llancen grans piroclasts.

Els danys

Quan l’espessa lava va començar a recórrer la vessant de Los Pelados, en el seu camí va trobar una població molt dispersa. Va trobar la seva primera casa a uns escassos 700 metres de la boca i va avançar poc més, fins arrasar 8 habitatges. L’atenció es va centrar llavors en quins camins podria agafar la lava en aquest terreny volcànic pràcticament verge en el qual no hi ha grans accidents geogràfics ni barrancs pels quals canalitzar el corrent. La llengua de lava «va triar» marxar cap al barri de la muntanya del Paradís, on va sepultar 185 edificacions de les quals 65 eren habitatges, així com el col·legi comunitari de Los Campitos.

La plana que es va trobar la lava poc després correspon al barri de Todoque, on habiten unes 1.300 persones. Des que va entrar en aquesta zona, la lava s’ha «menjat» 420 edificis. Ara, la gran colada de 12 metres d’alt roman aturada a les portes de la plaça principal de la vila i la seva església, la de San Pío.

La lava ha engolit, a més, 15,2 quilòmetres de carreteres principals. Algunes de les zones afectades són punts clau per a la comunicació entre el sud, el nord i l’est de l’illa (on es troba la capital, el port i l’aeroport). En algun d’aquests punts ja s’han organitzat evacuacions selectives. Dues carreteres principals i altres quatre carreteres comarcals romanen tancades en un perímetre d’aproximadament 2 quilòmetres a l’entorn del volcà.

Evolució de la colada

El que va començar sent una colada amb una velocitat lenta però sostinguda d’uns 4 quilòmetres per hora que baixava el vessant arrasant amb tot el que trobava al seu pas, s’ha convertit en un gran mur de «picón» canari i piroclasts de 12 metres d’alt. En els primers dos dies, pràcticament vessant avall, va recórrer 102 hectàrees. No obstant això, durant el dilluns, la velocitat va baixar considerablement fins als 700 metres per hora, quan des de la llunyania, a la part alta de Los Llanos de Aridane, es podia albirar el fum que emana de la llengua de lava amenaçant el poble de Todoque.

Aquest nucli poblacional (1.300 persones) és el més concentrat que, de moment, s’ha trobat la colada de lava. Dimarts, i ja havent arribat de ple als primers habitatges de la vila, la lava es va alentir encara més, fins avançar a només 120 metres per hora. Tot es troba en una plana en la que la pesada i viscosa lava gairebé no troba canalització o baixades fins al mar. Aquesta plana s’estén pràcticament fins al mar, on, si arriba, la colada es trobaria amb una gran extensió de penya-segats. A última hora de dimarts, la lava tot just havia avançat uns metres, però va començar a expandir-se cap als costats, fins enterrar 154 hectàrees.

Durant el dimecres, la lava va sepultar sota les grans pedres incandescents 171 hectàrees de terreny, però la velocitat amb el que ho feia, de nou va baixar considerablement, fins als 4 metres per hora. Ja en aquell moment, els científics van arribar a la conclusió que les possibilitats que la colada arribés al mar estaven cada vegada més llunyanes.

Dijous, la colada es va dividir en dos molt a prop del punt d’emissió principal. Divendres, mentre la colada principal romania invariable, el volcà va fer diversos rugits que van provocar una fissura en el con principal del volcà de la qual va emanar una nova i líquida boca. Aquesta última colada, poques hores després d’emanar del volcà divendres, havia recorregut prop d’1 quilòmetre vessant avall abans d’expandir-se i engrossir-se cap al lòbul central i baixar la velocitat a entorn els 60 i 80 metres per hora per sobre de la bugada de renta principal.

Reconstrucció

Tot i que el volcà podria estar actiu entre un mes i mig i tres mesos, ja s’ha xifrat la xifra de pèrdues en més de 400 milions, més de l’1% del PIB de Canàries. D’aquí que les diferents institucions municipals, autonòmiques, estatals i europees, s’estan bolcant amb la població de La Palma per garantir que els seus ciutadans puguin tornar a la màxima normalitat.