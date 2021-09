L'activitat del volcà de la Palma sembla que s'ha paralitzat i no surten ni fum ni lava de les boques actives. De fet, el tremor del volcà ha minvat de forma molt brusca en les últimes hores, segons dades de l'Institut Geogràfic Nacional.

La lava podria arribar avui mateix la zona costanera del municipi de Tazacorte, cosa que ha provocat el confinament de diversos nuclis poblacionals de la zona, encara que el perill està delimitat a aquella àrea.

L'Institut Volcanològic de Canàries (Involcan) aclareix que el xoc tèrmic entre la lava i la mar produeix un perill local, ben delimitat, per a les persones que visiten o es troben en la zona costanera on es produeix aquesta trobada.

Segons l'Institut Volcanològic, en la trobada de la lava amb la mar es produeix un xoc tèrmic que genera columnes (plomalls) de vapor d'aigua carregats amb àcid clorhídric (HCl) a conseqüència de l'important contingut de clorur (Cl-) en l'aigua de mar.

Aquestes columnes de vapor d'aigua, d'un color blanquinós, també contenen al seu torn diminutes partícules de vidre volcànic a conseqüència de la reacció que es produeix entre la lava, que està a més de 1.000 graus, i l'aigua de la mar, a uns 20 graus.

Aclareix que no es tracta d'una columna o plomall volcànic tan energètic com el que té lloc al con volcànic on s'està produint un jet de gasos volcànics àcids que s'injecten a l'atmosfera amb tanta energia que arriben a fins als 5 quilòmetres d'altura. Les columnes de vapor generades per la trobada entre la lava i la mar són plomalls volcànics menys energètics.

El règim de vents en la zona on es produeixen aquests plomalls volcànics costaners contribueix a la dispersió d'aquestes columnes, però el perill que representen és molt local, a l'entorn de l'àrea on es produeix la trobada de la lava amb la mar.

La inhalació o el contacte de gasos i líquids àcids poden irritar la pell, els ulls i el tracte respiratori, i pot provocar dificultats respiratòries, especialment en persones amb malalties respiratòries preexistents, adverteix Involcan.

El Departament de Seguretat Nacional (DSN) assenyala en el seu últim informe de situació que la lava ha superat la localitat de Todoque, per la qual cosa "preocupa" que pugui tallar l'única via d'accés que existeix a la zona sud del municipi dels Plans de Aridane (carretera de la costa). A aquesta situació cal sumar, segons el DSN, la possibilitat que al llarg del dia d'avui la lava arribi al mar a la zona de Tazacorte. Per això, i en previsió de possibles emanacions de gasos nocius per a la salut, s'ha ordenat el confinament de San Borondón, Marina Alta, Marina Baja i La Comtessa.

Així mateix, les mateixes fonts han apuntat que la caiguda de la cendra ha començat a afectar ja municipis de la Palma; respecte a la lava, les últimes dades apunten que avança per dues colades, amb una altura mitjana, amb una amplàda màxima de la llengua de 600 metres.

A aquestes hores tots els aeroports de l'arxipèlag canari es troben operatius, després que ahir diumenge, i després dels avanços en la neteja de la cendra, l'aeroport palmer recuperés la seva activitat.