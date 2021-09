El contacte de la lava amb el mar és perillosa per a la població pròxima, per la toxicitat de la mescla de gasos però, a més, perquè aquesta podria vitrificar-se, ser incorporada al núvol i caure en un entorn pròxim en forma d'estelles, segons ha explicat l'expert en vulcanologia de l'Il·lustre Col·legi de Geòlegs (ICOG), José Luis Barrera.

En declaracions a Europa Press després de la parada puntual de l'activitat exterior del volcà de Cumbre Vieja a la Palma, que porta en plena erupció des de diumenge passat, 19 de setembre, ha destacat que aquesta aturada es produeix per "falta de subministrament" en la cava magmàtica, a uns 2 quilòmetres de profunditat.

No obstant això, ha afegit que des de la passada matinada s'ha comptabilitzat 16 terratrèmols, més al sud del volcà, a uns 8 o 12 quilòmetres de profunditat. D'aquesta manera, no descarta que l'activitat volcànica pugui obrir per un altre punt de l'illa, encara que admet que aquesta possibilitat, de moment no es pot confirmar.

Així, exposa que l'erupció és provocada pels gasos, que són els que arrosseguen el magma, però si faltava subministrament de gasos en la cava magmàtica --a dos quilòmetres--, llavors aquest no podia sortir a l'exterior. Però una vegada els gasos han tornat a empènyer el magma ja ha començat a sortir lava de nou.

"No es pot descartar que s'obri un altre punt a l'illa perquè el magma està buscant una altra sortida, però tampoc es pot saber quant temps estarà actiu el volcà", afegeix Barrera, que precisa que durant la passada matinada s'han registrat 16 moviments sísmics a entre 9 i 12 quilòmetres de profunditat, en la zona de Fuencaliente, la qual cosa mostra que el volcà no ha parat.

"No hi ha cap element nou per a pensar que l'erupció ha acabat. No es pot saber i no hi haurà indici d'això fins que comenci a apagar-se la xemeneia sencera i desaparegui per complet la sismicitat", assegura.

Així, recorda com les setmanes prèvies a l'inici de l'erupció la sismicitat va començar més al sud i des d'allí va anar migrant al nord, per a obrir definitivament a Cumbre Vieja.

Respecte a la possible arribada de la colada volcànica a la mar, assenyala que l'amplària del front de la lava és d'un quilòmetre, una vegada que s'han unit les dues vies, però que a la part central està embassada i fins que no superi aquest apregonament no recuperarà més velocitat.

Volaran estelles de lava

Una vegada arribi al mar, alerta dels "efectes perillosos" perquè els propis gasos del volcà s'ajuntaran al vapor d'aigua del mar, que a vegades inclou compostos de clor i de fluor, a més de la pròpia salinitat del mitjà. Però el més significatiu és que la lava, que està a mil graus centígrads en arribar a l'aigua, a uns 24 graus centígrads, es refredarà i si aquest refredament es produeix molt ràpid -segons l'aportació de lava-- la colada no es cristal·litzarà sinó que es vitrificarà.

Aquest procés de vitrificació retraurà el cos de lava, que es trencarà en estelles que saltaran des de la superfície i es barrejaran amb la columna de gasos.

L'expert en vulcanologia explica que aquesta és la raó per la qual s'ha delimitat la zona prevista de l'arribada de la lava, perquè els vaixells no s'acostin a menys de dos quilòmetres de la costa, ni tampoc la població, encara que aquesta àrea d'exclusió podria variar en funció de com variïn els vents. "Seria com si ploguessin cristalls", compara.

Un altre dels efectes nocius de l'arribada de la bugada volcànica a la mar serà la destrucció de part de la fauna i la flora allà on aquesta es dipositi, però confia que passat un temps tot torni al seu lloc. "Això ho vam veure clarament en el volcà submarí de la Restinga, on al cap de poc temps va tornar la flora i la fauna", ha conclòs.

Aquest dilluns l'Institut Geogràfic Nacional ha informat de l'eixam sísmic registrat a la Palma, amb uns 16 terratrèmols registrats fins als 14 quilòmetres de profunditat.

El de major magnitud, 3,2, va ocórrer al voltant de les 06.05 hores a Canàries. El valor de l'amplitud mitjana de tremor volcànic es va mantenir entorn dels valors mitjans de l'erupció durant el diumenge, quan va començar a augmentar de manera brusca i va aconseguir el valor màxim entorn de les 00.00 hores. Durant tota la nit va descendir fins a coincidir amb les observacions de la disminució del flux en la superfície.