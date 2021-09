Els socialdemòcrates de l'SPD han guanyat les eleccions a Alemanya amb un 25,7% dels vots, segons els resultats preliminars publicats per l'oficina federal d'escrutini a primera hora de dilluns. La victòria de l'SPD, per la mínima, arriba coincidint amb els pitjors resultats dels cristianodemòcrates de la CDU, que tenen per ara un 24,1% dels sufragis. Amb poc més d'un punt i mig de diferència entre els dos grans partits alemanys, la clau de la governabilitat és dels Verds (14,8%) i els Liberals (11,5%). Els ecologistes s'acosten a l'SPD, però els Liberals diuen que primer cal negociacions entre ells dos.

D'altra banda, les eleccions de diumenge han suposat una caiguda per la ultradreta de l'AfD, que obté un 10,3% dels vots. Die Linke, l'esquerra, rep un 4,9% dels sufragis, al llindar per entrar al Bundestag, però rep compensació pel sistema electoral proporcional i serà a la cambra.

El nombre d'escons del Bundestag –que varia segons els comicis per garantir la proporcionalitat- creixerà de nou fins als 735 seients. D'acord amb els resultats preliminars, l'SPD en tindrà 206, la CDU 196, els Verds 118, l'FDP 92, l'AfD 83, l'esquerra 39 i un pel partit de la minoria danesa SSW.