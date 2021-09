La colada de lava que emergeix del volcà de la Palma «és probable» que arribi a la costa, de la qual es troba a uns 800 o 1.000 metres en línia recta, però no hi ha seguretat sobre aquest tema, atès que s'ha produït un alentiment en la velocitat del material magmàtic, que voreja la muntanya de Todoque. El director tècnic del Pla de Prevenció de Riscos Volcànic, Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, ha afirmat en roda de premsa, juntament amb la directora a Canàries de l'Institut Geogràfic Nacional, María José Blanco, que la colada que ahir baixava amb rapidesa pel nord del con eruptiu i que va avançar sobre Todoque s'ha dividit en dos «dits». Un d'aquests dits s'ha trobat amb un pendent i és previsible que acabi unint-se a l'altre, que es mou cap al sud de la muntanya de Todoque.

«La colada està molt frenada», ha dit Morcuende, qui ha precisat que malgrat això, continua el confinament dels quatre nuclis poblacionals de Tazacorte més pròxims al lloc on previsiblement la lava caigui al mar. Aquest confinament, que afecta unes 300 persones, es produeix solament en previsió d'alguna eventual emanació d'àcid clorhídric que es produiria en trobar-se la lava amb l'aigua, però en tot cas com a molt suposaria afeccions lleus i evitables en bronquis i ulls, donada la distància de més de 3,5 quilòmetres al fet que estan les cases més pròximes. El director tècnic del Pevolca ha assegurat que el comportament del volcà continua sent el d'un tipus fissural estrombolià, amb continuïtats i discontinuïtats en la seva activitat.

Els cessaments temporals en l'activitat del volcà que s'han produït al llarg del matí d'aquest dilluns, el primer de vint minuts detectat a les 04.10 hores, no implica que les explosions no puguin tornar de manera sobtada, ha advertit la directora a Canàries del IGE, María José Blanco. Aquesta calma ha coincidit amb una baixada en el senyal de tremor i un desplaçament de l'eixam sísmic cap al sud de l'illa, a profunditats d'uns 10 quilòmetres, en una ubicació similar als moviments que es detectaven una setmana abans de l'erupció, però de nou això de moment no permet anticipar gens segur sobre l'evolució.

Aquest comportament del volcà pot deure's a un canvi en el conducte que l'alimenta que porti a una disminució del contingut de gas i a una menor aportació del material disponible, va comentar l'experta. El comitè científic del Pevolca calcula que el volum de material emès pel volcà de la Palma, tant en les colades com el con, aconsegueix els 46,3 milions de metres cúbics. Com en dies anteriors, la qualitat de l'aire en tota l'illa és bona i es descarta la possibilitat de pluja àcida en 24 hores, encara que pot haver-hi un empitjorament en la qualitat de l'aire per una inversió tèrmica en un pròxim canvi en les condicions meteorològiques.

En els nivells baixos de l'atmosfera, en les pròximes hores es mantindrà el règim de brises, però en nivells més alts pot canviar la direcció dels vents cap al sud-est de manera que les emissions de cendra i diòxid de sofre poden arribar a la zona entre La Palma, La Gomera i Tenerife. El nombre de persones evacuades de les seves cases està en unes 5.600, després que el diumenge poguessin tornar a les seves llars els aproximadament 200 veïns evacuats el divendres per la intensificació de les erupcions. El conseller de Seguretat del Govern de Canàries, Julio Pérez, que està al comandament de l'operatiu, ha garantit que el dispositiu d'emergència es mantindrà tot el temps que duri l'emissió i ha subratllat que totes les administracions estan actuant com una sola i estan llestes per a començar la reconstrucció des del moment en què es pugui.