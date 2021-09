El Govern i els agents socials han tancat aquesta tarda un principi d'acord per a prorrogar les ajudes als ERTO fins al pròxim 28 de febrer, que ara haurà de ser ratificat internament per CEOE, Cepyme, CCOO i UGT.

Les parts han acordat finalment lligar a la formació l'esquema d'exoneracions en les quotes a la Seguretat Social, excepte per a les empreses de menys de 10 treballadors, segons han avançat fonts sindicals.

L'acord contempla prorrogar un any l'anomenat "comptador a zero" en les prestacions per desocupació, fins al 31 de desembre de 2022, de manera que els treballadors en ERTO no consumeixin drets d'atur adquirits, segons han avançat fonts sindicals.