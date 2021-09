El Govern britànic va ajornar ahir la mobilització de l’Exèrcit en l’anomenada Operació Escalin per aturar la crisi del combustible, que ha deixat amb els dipòsits buits els automobilistes britànics. El pla va ser dissenyat fa dos anys pel Ministeri de Defensa per si l’entrada en vigor del Brexit resultava caòtica i necessitava reforçar amb soldats els camions de transport de mercaderies. Els mitjans britànics insisteixen que aquesta opció no està descartada. L’escassetat de gasolina i gasoil, especialment greu en els sortidors d’Anglaterra, es ve arrossegant des de fa dies i es va agreujar a l’inici de la setmana afectant en algunes zones el 90% de les gasolineres. L’actual emergència durarà encara diversos dies.

El Govern ha suspès temporalment la Llei de Competència en el sector perquè companyies rivals puguin col·laborar i donar prioritat en el subministrament a les zones on l’escassetat és més urgent. Grans firmes com Shell i BP podran intercanviar informació i fins i tot conductors. Certes gasolineres estan donant prioritat als dipòsits d’ambulàncies i treballadors de la sanitat pública.

Representants del sector i el ministre per als Negocis, Kwasi Kwarteng, repeteixen que no hi ha una escassetat nacional de carburant i culpen de la crisi el pànic dels conductors, que des de fa dies protagonitzen llargues cues, en ocasions de fins a sis hores, per aconseguir gasolina i dièsel. «Sempre hi ha hagut combustible a les refineries i terminals, però som conscients d’alguns problemes en les cadenes de subministrament», va dir Kwasi.

Brian Maddrson, president de l’Associació de Detallistes de Combustible, confirma que la demanda va augmentar «un 500% per sobre de el nivell normal», dissabte passat. Però en declaracions al Financial Times va aclarir que, si bé a curt termini la causa de l’actual situació es deu a la por dels conductors, l’arrel del problema «és que el Govern ha anat deixant de banda l’assumpte de la xifra de transportistes en actiu ».

Manca de conductors

De la manca de conductors dels camions cisterna, origen de la crisi, és responsable en part la pandèmia, però molt especialment el Brexit. El Govern ha anunciat 5.000 visats fins al desembre per contractar camioners estrangers i evitar un col·lapse al Nadal, però no està clar que els transportistes europeus vulguin tornar a les actuals condicions.