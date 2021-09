Planejaven sortir a matar amb un ganivet, enverinar aliments, venjar-se de jutges, fer explotar edificis, enviar reclutes a Síria o agredir musulmans relaxats. Des que va començar l’any, les Forces de Seguretat han detingut 28 persones per delictes de terrorisme islamista. El balanç del Ministeri d’Interior, actualitzat a 9 de setembre, porta el ritme de 2020, que va concloure amb 38 detencions tot i el confinament. A Espanya han estat capturats ja 899 gihadistes des de l’atemptat de l’11-M, i altres 119 fora del país en operacions de les policies i la fiscalia espanyoles.

La cadència de cops policials al gihadisme reflecteix la silenciosa persistència del problema. El 90% dels detinguts, segons fonts de la lluita antiterrorista, són adeptes de l’autoanomenat Estat Islàmic; la resta, d’Al-Qaeda.

A la majoria els han interceptat els responsables de la lluita antiterrorista a cinc zones, que fonts d’Interior qualifiquen de principals caladors de les dues centrals terroristes. Són llocs principalment urbans, de renda mitjana-baixa i d’alta concentració d’immigració magribí o pakistanesa entre la qual camuflar-se.

Barcelona i voltants

A Badalona hi ha antecedents. L’Operació Hawda de la Policia Nacional va neutralitzar-hi una xarxa de reclutadors del Daesh al juliol de 2020. Ja abans s’havien percebut senyals de rigorisme en barris com la Salut i Sant Roc i a la veïna Santa Coloma. «Busquen joves en entorns deliquencials, segona generació d’immigrants amb limitacions socials i educatives. L’islam que els venen els puja l’autoestima. El captador canalitza la seva ràbia continguda», explica una de les fonts policials a l’àrea metropolitana de Barcelona.

A la capital catalana, la detenció de Mohamed Y. Amrani es va avançar per la radicalització molt severa que mostrava el terrorista. La nit abans que, a l’alba del 8 de maig de 2020, guàrdies civils del Grup d’Acció Ràpida (GAR) entressin al seu pis de Ciutat Vella, la hi va passar el terrorista veient vídeos de decapitacions comeses per integristes.

Perifèria de Madrid

L’últim informe anual de Seguretat Nacional assenyala com «un nou perfil emissor d’amenaça» els «viatgers frustrats», gihadistes que van entrenar per anar a la guerra a l’Orient Mitjà i als quals la pandèmia va impedir viatjar. Daesh els va ordenar el 2020 atacar a Europa si no podien anar al front. I en aquests paràmetres se situa el franctirador de l’Estat Islàmic atrapat per Informació de la Policia Nacional a Las Rozas (nord-oest de Madrid), els plans del qual investiga el Jutjat Central 6 de l’Audiència Nacional.

L’àrea de presència de gihadistes a Madrid abasta sobretot la gran perifèria sud, fins als pobles del nord de Toledo. A Santa Olalla, el 30 de juny, va ser detingut un obrer amb tres mujahidins sirians a l’agenda del seu mòbil, pel qual havia rebut diverses aplicacions antiespia i 60 manuals d’autocapacitació terrorista. L’últim: «Tàctiques de combat nocturn».

Ceuta: «Jo soc el terrorista»

Quan la Policia Nacional va capturar l’autoanomenat «reporter» de la gihad, el 8 de novembre de 2017, l’home, de 28 anys, es va regirar i va ferir un dels agents. En treure’l emmanillat de la casa on vivia amb els seus pares, marroquins, ancians i analfabets, cridava «jo soc el terrorista!». El reporter, considerat un reclutador emblemàtic de l’Estat Islàmic, havia mogut una dotzena de combatents a Síria des del seu feu al barri Príncep Alfonso de Ceuta. D’allà han sortit un quart dels 300 espanyols enrolats per anar a Síria i l’Iraq

Algesires: màfia i amagatalls

Fonts de la lluita antiterrorista confirmen que la connexió narcotràfic/gihadisme no s’ha deixat d’investigar a l’eix Marroc/Camp de Gibraltar, tot i que encara sense resultats. Sí que ha aflorat la connexió amb la immigració il·legal a Llucmajor (Mallorca), on el 5 d’agost l’institut armat va detenir l’algerià Abdel K., paterista amb connexió a Algesires i que també portava combatents a Líbia. S’investiga si té relació amb la introducció a Almeria d’un mujahidín retornat de Síria, i tres a Barcelona de pas cap a França. La tranquil·la convivència entre cristians i musulmans als barris del Saladillo i La Piñera d’Algesires era bon amagatall per Nabil E.A., que a les xarxes prometia: «Amb el permís d’Al·là, Al Àndalus tornarà a ser terra de califat».

Front de presons

Una investigació a Estremera ha donat lloc a una inquietant troballa: integristes d’aquesta presó intentaven aixecar un front de reus islamistes a les presons. Hi ha antecedents en un altre intent, el 2018, al penal de Topas (Salamanca), pel qual es va investigar Abderrahman Tahiri, condemnat per preparar un atemptat contra l’Audiència Nacional amb un camió d’explosius.