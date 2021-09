La pandèmia de coronavirus és tan excepcional que per trobar paral·lelismes sobre el seu impacte demogràfic cal remuntar-se a la Segona Guerra Mundial. Des de llavors, no hi havia hagut en el món desenvolupat una caiguda tan pronunciada en l’esperança de vida com l’ocorreguda l’any passat, segons un estudi dut a terme per la Universitat d’Oxford i publicat ahir a la revista acadèmica International Journal of Epidemiology.

El treball, que analitza les xifres oficials de morts a 29 països (gairebé tot Europa, els Estats Units i Xile, per ser els que tenen dades més fiables i actualitzades), conclou que en 27 d’aquests territoris es va revertir la tendència experimentada per tots ells en els anys previs a l’arribada del coronavirus, que ja ha provocat almenys cinc milions de morts a tot el món. A 22 països, entre ells Espanya, un dels més afectats, la caiguda en l’esperança de vida entre 2019 i 2020 va ser de més de sis mesos.

José Manuel Aburto, investigador de la Universitat d’Oxford i coautor de l’estudi, es confessa «sorprès» davant un descens d’aquesta magnitud. «És clar que després d’un any de pandèmia s’esperava que l’esperança de vida disminuís -explica-. El que no esperàvem són tres resultats que mostra el nostre treball. El primer és observar caigudes tan grans, com ara les dels EUA. El segon és la variació i heterogeneïtat de l’impacte que hi ha entre països. Tens països molt intensament afectats, com els EUA i Espanya, i després tens els països escandinaus, amb excepció de Suècia, en els quals amb prou feines hi va haver descensos en l’esperança de vida. I el tercer resultat és que les caigudes van ser molt més grans en els homes».

Els homes, més afectats

L’esperança de vida d’ells es va escurçar més d’un any en 15 països, reflecteix l’estudi. Les d’elles, en 11 països. Segons els experts en salut pública, el contrast està relacionat amb la biologia i la genètica perquè les dones són més longeves, però també amb les conductes de tots dos sexes. Contrauen el coronavirus de manera similar, però la malaltia dels homes sol ser més severa a curt termini, mentre que entre les dones tendeix a haver-hi més casos de COVID persistent.

Espanya és el cinquè país en què aquest càlcul demogràfic ha disminuït més, explica Aburto, amb retallades respecte el 2019 de prop d’un any i mig en ambdós sexes.