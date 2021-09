El bloc conservador alemany ha començat a cedir en les seves pretensions de formar Govern, malgrat la derrota electoral del passat diumenge, la qual cosa acosta més a la Cancelleria al socialdemòcrata Olaf Scholz.

«Les millors opcions per a ser canceller les té ara mateix Olaf Scholz», va reconèixer el cap de la conservadora Unió Socialcristiana (CSU) bavaresa, Markus Söder.

El candidat comú de la CSU i la Unió Cristianodemòcrata (CDU), Armin Laschet, no ha desistit de les seves aspiracions de formar una coalició amb Els Verds i el Partit Liberal (FDP), que seran claus en la formació de Govern a Alemanya, i no ha felicitat encara a Scholz per la seva victòria, la qual cosa sí que va fer Söder.

Segons el canal privat de notícies n-tv, en una reunió tancada amb diputats del seu partit, Söder va anar més enllà i va descartar totalment la possibilitat d'una anomenada coalició Jamaica, amb CDU-CSU, verds i liberals.

«Sobre Jamaica no hi haurà ni tan sols negociacions. L'SPD, Els Verds i els liberals formaran la seva coalició», va dir Söder segons aquest canal.

L’FDP i Els Verds han anunciat que iniciaran primer converses entre ells per a intentar definir punts comuns i superar diferències de cara a una aliança amb un dels dos grans partits. La sessió constitutiva del nou parlament haurà de celebrar-se, segons la constitució, a tot tardar un mes després de les eleccions.