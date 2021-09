Els peixos fugen de la zona on es preveu que arribi la colada de lava del volcà de Cumbre Vieja, a La Palma. Els pescadors notaven des de fa setmanes que havia baixat la pesca tot i que aquest sector porta pràcticament aturat des que el volcà va entrar en erupció, el passat 19 de setembre. La Marina Mercant va ampliar dilluns la zona d’exclusió a la navegació, que es manté en dues milles nàutiques des de la costa, però es trasllada més al nord des de La Bombilla, barri de Los Llanos de Aridane, fins a 0,2 milles al sud del port de Tazacorte.

Des de Tajuya a El Paso, s’observa clarament l’erupció i com corre la lava per una vessant que està sent transformada pel material volcànic que no para d’emergir pel con del volcà.

En aquesta àrea pesquen al voltant d’unes 30 embarcacions de pesca artesanal principalment. La cendra que s’acumula en els vaixells és problemàtica per als motors, de manera que només poden netejar-los i esperar. Pablo Manuel Trujillo porta tota la vida al mar, tradició amb la qual ara segueixen els seus fills. Ja retirat de l’ofici i de la presidència de la Confraria de Pescadors de Tazacorte, explica que «la pesca cada vegada era menys», i ara res. Només estan a l’espera que tot es calmi per veure si poden seguir pescant en aquestes aigües o s’han de moure a altres.

Oceanògrafs i biòlegs no tenen dades fefaents que els peixos estiguin ja abandonant la zona. «És possible que els peixos tinguin una capacitat més gran per detectar les vibracions», explica José Carlos Hernández, biòleg de la Universitat de la Laguna, del departament d’Ecologia de Comunitats Marines i Conservació, que treballa de la mà amb el grup d’Oceanografia Química de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria. Precisament porten anys a La Palma estudiant a la zona de Fuencaliente les emissions de CO2 de manera natural al mar a causa de l’activitat volcànica i com afecta l’ecosistema marí.

Els peixos tenen una línia lateral amb la qual perceben les vibracions que pugui estar provocant el volcà, i en ser un mitjà líquid el so es desplaça més ràpid. No és estrany, doncs, la fugida. A diferència del volcà submarí d’El Hierro -que va explotar fa deu anys i a aigües més profundes, causant una àmplia mortaldat en els peixos-, en aquest cas la colada de lava avança lentament i els animals aquàtics propers a la costa podran migrar a altres llocs, i possiblement tornin quan es calmi el nou entorn marí.