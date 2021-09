Des que el volcà Cumbre Vieja de l'illa de la Palma va entrar en erupció diumenge passat 19 de setembre, fa ja deu dies, un dels majors temors dels experts era que la gran cua de lava arribés al mar. A causa de la naturalesa canviant d'aquest destructor fenomen natural, les primeres informacions parlaven que trigaria només unes hores a tocar l'Atlàntic. Aquest temps va anar augmentant fins que després el magma es va alentir i va començar a cobrar força la hipòtesi que es frenaria abans de tocar la costa. Però, finalment, la lava va entrar en contacte amb l'aigua en la nit del dimarts després d'arrasar el poble de Todoque i no trobar gairebé oposició en el seu camí arrasador.

La gran pregunta és: i ara què passa? Per a començar, el risc que es produeixin detonacions i explosions és elevat pel fet que entren en contacte diversos components químics que reaccionen entre si. Tal com explica el professor de geologia de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, José Mangas, en un article a la 'BBC', quan el magma es refreda al contacte amb l'aigua salada se solidifica i a l'instant poden sortir acomiadats cap amunt petits projectils.

A més, la lava avança a una temperatura aproximada de mil graus i emana gasos tòxics. D'altra banda, a l'oceà es troben naturalment presents composts com el clorur sòdic, el sofre, el carboni, el plom i fins i tot el iode. Quan entren en contacte amb l'elevadíssima temperatura del magma, aquests s'evaporen i poden suposar un greu risc per a la salut. Per això, les autoritats insten la població a no acostar-se a la zona. Els experts no esperen que aquest fenomen afecti la població si se segueixen les mesures de seguretat. Amb aquestes precaucions es volen evitar situacions com per exemple les que es van viure a Hawaii en una de les múltiples erupcions volcàniques que ha sofert l'illa. A causa d'aquests gasos que va provocar el contacte de la lava i l'aigua salada, els ciutadans de les poblacions pròximes van experimentar picor i coïssor a les mucoses.

Trànsit aeri i marítim

El que encara queda per veure és com afectarà aquesta situació al trànsit aeri i marítim. Una gran columna de vapor d'aigua ja és visible des de diversos quilòmetres a la rodona i pot dificultar el trànsit d'avions i embarcacions en algunes zones. De moment, no poden circular vaixells al sud de l'illa per la Punta del Pozo (Puerto Naos, Los Llanos de Aridane) i al nord per la platja de las Viñas (Tazacorte).