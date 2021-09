Rússia segueix sense poder controlar la pandèmia de COVID, malgrat comptar des de fa temps amb un ampli i variat arsenal de vacunes contra la malaltia i per més que les autoritats llancin campanyes d’informació i estableixin incentius monetaris i fins i tot loteries perquè la població acudeixi als centres de vacunació. En les últimes 24 hores, un total de 852 persones han mort com a conseqüència de la malaltia, superant l’anterior xifra màxima de 828 decessos registrada fa només quatre dies.

A la ciutat de Moscou, les autoritats locals han confirmat l’existència d’una segona onada de la variant Delta, considerada molt més contagiosa, circumstància que ha incrementat en un 24% la xifra total de noves infeccions i en un 15% la d’hospitalitzacions. Ahir es van comptabilitzar un total de 21.559 nous contagis, una variable que des de fa dues setmanes no descendeix de la fatídica barrera dels 20.000 casos diaris.

Per altra banda, la governadora de Nova York, Kathy Hochul, estudia utilitzar la Guàrdia Nacional i treballadors sanitaris d’altres estats dels EUA per suplir la manca de personal als hospitals. Desenes de milers d’empleats de sector poden perdre els seus llocs de treball per no haver-se vacunat contra la COVID abans de dilluns, quan es va complir el termini de vacunació obligatòria per al personal d’aquest sector.