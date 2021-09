Un cas de violació tan esgarrifosa com indignant. Una francesa d’uns 60 anys va ser violada durant una dècada per una quarantena d’homes desconeguts, contactats pel marit de la víctima, que la drogava perquè no s’adonés de les agressions. Un brutal cas de violència sexual del qual va informar ahir el diari local La Provence i pel qual han estat detinguts 44 homes a la regió de Marsella, suposadament implicats.

«És un cas inèdit pel temps de durada (entre 2010 i 2020) i pel nombre d’autors», va assegurar el comissari Jérémie Bosse Platière, de la policia judicial d’Avinyó, prop del poble del sud-est de França on van ocórrer aquestes agressions. Aquest agent va explicar que el marit de la víctima va gravar totes les violacions patides per la seva esposa. «És rar disposar de tantes proves d’un cas de violació encara que la víctima, inconscient durant els fets, no s’enrecorda de res», va afegir.

Aquests van començar fa més d’una dècada en la petita casa d’aquesta parella en la localitat de Mazan. Llavors, el marit, un artesà jubilat de 68 anys, es posava en contacte amb altres homes a través d’una pàgina web de trobades sexuals, en la qual els proposava que s’aprofitessin de la seva dona inconscient.«El marit utilitzava ansiolítics molt potents per a drogar-la i la deixava nua damunt del llit i posava la calefacció per a evitar que ella es despertés», va explicar Bosse.