La lava del volcà s’estén sobre el mar de La Palma com si fos un delta

La lava expulsada pel volcà de Tajogaite ja és al mar. Les primeres colades van contactar amb l’oceà a les onze de la nit de dimarts, formant una mena de piràmide, després d’un vertiginós descens en direcció a la costa de Tazacorte que va acabar al nord de Los Guirres, concretament, a la Playa del Perdido. El punt de trobada entre el foc i el salnitre es va produir a uns dos quilòmetres de la zona en la qual estaven confinades tres centenars de persones de San Borondón, Marina Alta, Marina Baixa i La Condesa.

La colada que a la nit de dimarts va arribar al mar a l’illa de La Palma ha començat a formar un delta de lava que «a poc a poc va guanyant terreny al mar», segons va explicar l’Institut Espanyol d’Oceanografia.

Els deltes de lava es conformen amb la solidificació de la mateixa en entrar en contacte amb l’aigua. Es refreda i trenca de manera que els fragments es van dipositant sobre el llit marí i formen una superfície no uniforme. Fins al moment no es coneix una estimació de la grandària a la que ha arribat. El procés continuarà mentre el flux de lava es mantingui, de manera que anirà creixent, omplint zones annexes i fins i tot col·lapsant algunes ja formades en altres.

El material magmàtic va caure al mar des de la vora d’un penya-segat de cent metres d’altura. La foscor va impedir observar l’instant en què es van formar unes columnes de vapor -d’una alta toxicitat quan entren en contacte amb ulls i pell- que sí van ser registrades pels científics de l’oceanogràfic Ramon Margalef. L’Institut Espanyol d’Oceanografia va emetre un primer comunicat en què ja apuntava que les colades havien generat un dipòsit en el fons marí d’una alçada superior als 50 metres. Les autoritats han establert un perímetre de seguretat superior als 2,5 quilòmetres per evitar possibles problemes respiratoris a les persones que hi entressin en contacte.

Abans que es produís aquest fet, el magma havia avançat sense pausa durant tota la jornada. Al matí va generar un núvol tòxic a Los Llanos de Aridane que no va anar a més. El pitjor va venir quan va fosquejar. La lava va sobrepassar la carretera de la costa i va deixar incomunicades les localitats de Puerto de Naos, El Remo, La Bombilla i Los Guirres. Les gairebé 2.500 persones que resideixen en aquests punts havien estat desallotjades a l’inici d’aquesta crisi eruptiva.

Quatre nuclis «fantasmes»

El passat 19 de setembre, la Guàrdia Civil va treure en hora i mitja els residents dels nuclis als quals dimarts a la nit va arribar la capçalera de les colades. El Cabildo, que va desenvolupar el pla d’evacuació molt abans que els eixams sísmics del dia 11 advertissin d’un perill imminent, també ha planificat l’ús dels camins veïnals que uniran Puerto de Naos, El Remo, La Bombilla i Los Guirres un cop se superi aquesta crisi. La Conselleria insular d’Infraestructures va adequar dues pistes municipals per al seu ús com a vies alternatives que comuniquin el litoral de la Vall de Aridane. Amb sentit únic per al trànsit, a elles s’arriba pel sud de l’illa. L’accés a la costa es farà pel camí que uneix la Plaza Bonita i el Club de Tennis de Tazacorte.