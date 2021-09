La Sala penal de l’Audiència Nacional va revocar ahir l’arxivament de la querella presentada per l’Associació Sahrauí per a la Defensa dels Drets Humans (Asadedh) contra el líder del Front Polisario, Brahim Ghali, per genocidi, ja que el jutge Santiago Pedraz l’hauria d’haver tramitat com a sumari i no com a procediment abreujat pels delictes que se li atribuïen.

En aquest procediment, en el qual Ghali va haver de declarar per videoconferència des de l’hospital de Logronyo en el qual va estar ingressat, se li imputen pels querellants els delictes de genocidi en concurs amb delictes assassinat, lesions, detenció il·legal, terrorisme, tortures i desaparicions, que «es troben castigats amb penes que superen el límit objectiu del procediment abreujat». En els sumaris el jutge instructor no pot arxivar-lo, sinó que ha de concloure’l i remetre’l a la Sala penal perquè ho faci ella.