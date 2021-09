La convenció nacional itinerant del PP va arribar ahir a Madrid. Els conservadors tenien en la seva agenda un plat fort: la conversa entre Pablo Casado i l’expresident de França Nicolas Sarkozy a l’auditori del Reina Sofia. Obviant els rèdits de convidar un mandatari que està condemnat per corrupció i té diversos assumptes pendents en els tribunals, el convidat va complir sobradament amb el que s’esperava d’ell: floretes al líder del PP, el record del seu decisiu paper en la lluita contra la banda terrorista ETA i avisos contra els nacionalismes.

Sarkozy va començar la seva interlocució detallant com va impulsar la col·laboració contra els etarres quan va arribar al càrrec de ministre d’Interior. Va explicar com en el departament els assessors li van insinuar que no intervingués, que era «un problema d’Espanya». «M’estan dient que, entre una banda de covards assassins i la democràcia espanyola, fa falta reflexionar abans de triar entre els dos?», va etzibar rememorant aquella conversa. «En el mateix moment en què França es va convertir en ferma lluitadora contra ETA els espanyols van poder fer el necessari per resoldre aquest problema. Els febles i els covards sempre s’aprofiten de la feblesa dels estats. I la democràcia no pot permetre’s ser feble», va continuar. I en aquest punt és quan Sarkozy va introduir l’assumpte independentista català. Segons la seva opinió, el separatisme que s’imposa en una part de Catalunya «no és simplement un problema d’Espanya». «Si Espanya es desunís, tota Europa en pagaria el preu», va avisar, ja que creu que això desencadenaria altres processos separatistes «a França, Bèlgica i a altres llocs». «Per això, per a mi és clar. Hi ha una Espanya unida, una Espanya amb una capital a Madrid i una Corona amb un Rei que representa la unitat d’Espanya i això no pot canviar», va acabar entre aplaudiments de l’auditori.

En un altre moment de la xerrada, l’exmandatari gal va revelar davant Casado que ja li va fer un auguri la dècada passada. «Fa 11 anys, la primera vegada que el vaig veure al Palau de l’Elisi li vaig dir: un dia seràs president del Govern d’Espanya», va deixar anar davant el líder del PP, clarament ruboritzat. En la seva al·locució, l’expresident de França també va fer referència a l’embranzida actual del populisme i no va evitar fer autocrítica. Considera que si aquests nous líders de receptes fàcils troben ressò és per absència de missatges clars per part dels partits tradicionals. Per això va defensar la seva actitud quan estava en actiu i parlava amb «passió» de les seves idees. A continuació, va recomanar a Casado ser com ell.