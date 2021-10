La Comissió d’Interior del Congrés dels Diputats va aprovar ahir, amb competència legislativa plena, el projecte de llei pel qual es modifica el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat, que passa ara al Senat. Entre les novetats que inclou aquesta reforma normativa destaquen la penalització amb sis punts del carnet de conduir agafant el mòbil amb la mà, amb quatre no utilitzar el cinturó de seguretat, sistemes de retenció infantil (cadiretes infantils), casc i altres elements de protecció, així com s’estableix l’obligatorietat del casc per als usuaris de vehicles de mobilitat personal, com els patinets.

Durant el debat del text es va aprovar una esmena amb la qual decau una de les mesures més destacades i probablement de les més polèmiques, l’eliminació del marge de 20 quilòmetres hora addicionals per avançar en carreteres convencionals, que proposava el Govern i que diversos grups havien criticat, entre ells, PP i VOX.

Això va ser així gràcies a l’esmena número 55, presentada pel BNG, que va sortir endavant per un sol vot de diferència (19 vots a favor i 18 en contra), mentre que les plantejades en aquesta mateixa matèria per PP, VOX, ERC i PNB van ser rebutjades. Fonts parlamentàries van atribuir l’aprovació a un error en la votació per part d’algun diputat.

En la seva intervenció, el portaveu de Grup Parlamentari Popular, Óscar Gamazo, va insistir que no compartia que s’eliminés el marge de 20 km/h als avançaments, «una mesura que no es sustenta en cap estudi» i que «només es pot justificar per l’afany recaptatori del Govern».

La nova llei també substitueix la infracció greu consistent en «utilitzar» mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres pel simple fet de «portar al vehicle» aquests dispositius. El nou tipus infractor manté la pèrdua de 3 punts que s’assignava a l’anterior infracció.