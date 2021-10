La secretària d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere, Noelia Vera, número dos del Ministeri d’Igualtat que dirigeix ​​Irene Montero, ha decidit deixar la política institucional i posar a disposició de Podem els seus càrrecs públics i orgànics que exerceix en la formació morada.

Segons va relatar en diversos comentaris a la xarxa social Twitter, es tracta d’una decisió «personal i complicada», però en política «el més valuós és ser honesta» i saber «parar» quan «el cos avisa», «agafar aire i emprendre altres camins». Al capdavant de la Secretaria d’Estat serà substituïda per la dirigent de la formació morada Ángela Rodríguez, mentre que el seu escó al Congrés passarà a ser per a Juan Antonio Delgado, agent de la Guàrdia Civil que ja va ser diputat.

«Tinc molt a agrair abans de marxar: els meus ex companys i companyes de La Tuerka, on tot va començar, als i les militants, amb especial afecte a gaditanes i andaluses, als treballadors i treballadores es amb els quals hem donat cada batalla buscant dignitat social, a les companyes i al personal funcionari del Ministeri d’Igualtat i de l’Institut de les Dones, a Ione Belarra, (secretària general de Podem i ministra de Drets Socials i Agenda 2030) i Irene Montero, companyes de vida. A Pablo Iglesias», s’acomiadava Vera.

«Pels meus errors em disculpo, però em vaig satisfeta d’haver donat el millor de mi per a una Espanya més feminista, amb més justícia social, més ecologista i més ferma en la defensa dels drets humans. M’acomiado amb afecte d’adversàries i adversaris que han estat dignes i valuosos, i de la meva gent d’Unides Podem. Seguim construint, encara que d’altres maneres. Sí que es pot. Salut!».

Per Twitter es va acomiadar d’ella Montero: «Sempre al teu costat. Gràcies per posar el cos, i més gràcies encara pel que vindrà. No deixarem de caminar juntes».