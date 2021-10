Tots dos estan ja fora del Govern i de la primera línia política i se senten amb llibertat per dir allò que pensen, sense lligams, encara que pugui col·lisionar amb la doctrina oficial dels seus respectius partits. I sense por als «Torquemadas que tant floreixen». I tots dos, Felipe González i Mariano Rajoy, expresidents de l’executiu, socialista l’un, popular l’altre, coincideixen en més qüestions de les que podrien anticipar-se. Coincideixen, per començar, en la necessitat de reconstruir grans consensos. Però també consideren, tots dos, que cal renovar els òrgans constitucionals. I creuen, de nou els dos, que és possible el diàleg amb Catalunya, encara que sense sortir-se dels marges de la Constitució i de la llei. També se senten tranquils amb el relleu d’Angela Merkel a Alemanya, que molt probablement liderarà el socialdemòcrata Olaf Scholz, acompanyat de verds i liberals, i comparteixen la necessitat que la Unió Europea avanci en la seva integració i sigui capaç d’edificar una política exterior i de defensa més robusta.

Els dos exlíders van sintonitzar clarament ahir al III Foro La Toja-Vínculo Atlántico, a la localitat de Pontevedra d’O Grove. Més encara, durant la seva conversa, d’hora i mitja i moderada per la periodista Gloria Lomana, van exhibir aquest bipartidisme en plena forma que les urnes van deixar enrere a partir del cicle electoral que es va iniciar amb les europees del 2014, en què va irrompre Podem, i que potser es reanimi de cara als següents comicis. Els dos enyoren aquells temps d’un PSOE i un PP forts i abjuren dels extrems. Cadascun des de la seva posició ideològica, però en aquest espai de «centralitat» que, per a González, ocupen les dues grans formacions del país. El problema, van constatar, és que ara el diàleg entre PSOE i PP no existeix. «Si n’hi ha, és un diàleg de sords», va assegurar l’exdirigent popular.

Suport al diàleg

Els dos expresidents van donar suport el diàleg a Catalunya, encara que en els marges de la legalitat. La posició era l’esperable en González, potser menys en Rajoy, donada l’oposició radical de Pablo Casado a explorar tota mena de distensió amb la Generalitat. González va destacar que no està «en contra» d’un diàleg amb el Govern català, tampoc «amb l’altra meitat que no representa la Generalitat». «Podria reproduir el que diu Felipe sobre Catalunya. Aquí hi ha un límit, que és la Constitució», va replicar Rajoy.