L’alcalde de Gavarda, portaveu del PP a la Diputació de València i líder provincial dels populars haurà de retornar el sou públic en règim d’exclusivitat que va cobrar durant les legislatures 2011-2015 i 2015-2019 perquè durant aquest temps «va exercir simultàniament una activitat privada no marginal, tenint en compte els rendiments econòmics declarats», segons una resolució de l’Agència Antifrau. Mompó és el líder provincial del PP des de juny de 2020 per decisió de la direcció nacional popular, per tancar el conflicte que existia en la formació a nivell provincial.

L’organisme de control que dirigeix ​Joan Llinares conclou en la resolució que Mompó «no va posar en coneixement del ple» l’activitat privada que va desenvolupar a través de l’empresa Gestió i Serveis Mompó Aledo SL, creada el 2014 i que va obtenir contractes de diversos ajuntaments de la Ribera Alta, tot i que cap amb el propi consistori que dirigia. Mompó «no va sol·licitar, ni obtenir declaració de compatibilitat, sent això preceptiu, ja que en tenir dedicació exclusiva es trobava subjecte a la Llei d’incompatibilitats», apunta l’informe.

I afegeix que «un cop sobrevinguda la incompatibilitat amb el començament de l’exercici d’aquesta activitat pública, hauria d’haver optat per una o altra ocupació, comportant el seu silenci la pèrdua de la condició de regidor».