La crisi de desproveïment al Regne Unit no colpeja només a les gasolineres: els problemes s’estenen a la cadena de subministraments i arriben ja als escorxadors, que corren el risc de deixar a les llars britàniques sense carn per Nadal per la falta de mà d’obra. La denúncia ahir del sector carni que fins a 120.000 porcs podrien ser sacrificats prematurament per l’escassetat de personal en els escorxadors se suma al clam que arriba des de diferents sectors de l’economia britànica.

Malgrat que el Govern de Boris Johnson insisteix que es veuen signes d’«estabilització» en les gasolineres, que pateixen el desproveïment des de la setmana passada, les autoritats reconeixen que el problema amb els combustibles podria prolongar-se almenys una setmana més. Les llargues files de conductors que desitgen repostar van continuar ahir, principalment a Londres i el sud-est del país. L’Associació de minoristes del petroli, que agrupa les estacions de servei independents, calcula que el 26% dels seus associats seguien ahir totalment secs de combustible, a causa de la falta de camioners que puguin transportar-ho des de les refineries.

Lenta millora

Segons va dir el director de l’associació, Gordon Balmer a mitjans britànics, «encara que la situació és similar als últims dies, hi ha signes que està millorant, però massa lentament».

«Les gasolineres independents, que suposen un 65% de la xarxa, no estan rebent suficients lliuraments de combustible comparat amb altres sectors, com els supermercats», va assenyalar Balmer, qui preveu que les cues continuïn sobretot en la capital i els voltants en els pròxims dies.

La punta de l’iceberg fins ara han estat les gasolineres, però el desproveïment i la carestia de mà d’obra en ocupacions poc qualificades comencen a notar-se també en algunes prestatgeries buides en supermercats i botigues d’alimentació.

Malgrat que la penúria no és generalitzada, comencen a veure’s buits en els espais dedicats uns certs productes, amb cartells que adverteixen als clients.