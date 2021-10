El Govern no vol que el PP, i particularment Isabel Díaz Ayuso, patrimonialitzi l’espanyol, com, segons creu, intenta fer amb la bandera o amb la Corona. Pedro Sánchez sap de la importància dels símbols i està disposat a lliurar la batalla cultural que també José María Aznar recomana donar a Pablo Casado. Aquest context explica una iniciativa «transversal» que sortirà pròximament del Consell de Ministres: l’aprovació d’un pla estratègic que tindrà el castellà com a base. És a dir, la «generació de riquesa» entorn de la llengua espanyola.

Falten molts detalls, però aquesta va ser una de les idees centrals del discurs que el president del Govern va pronunciar ahir en la clausura de l’III Fòrum La Toja-Vincle Atlàntic, a l’illa de Toxa, en la localitat de Pontevedra d’O Grove, i després de les intervencions del responsable de l’entitat, l’exministre popular Josep Piqué, i del primer ministre de Portugal, el socialista António Costa. Tots dos tornaran a retrobar-se a la cimera bilateral hispanolusitana del 28 d’octubre a Trujillo (Càceres). Sánchez va avançar a més que les dades d’atur registrat que es coneixeran la pròxima seran positius i que defensarà en la cimera del G20 a Roma, a finals de mes, que es ratifiqui el compromís internacional de fixar un tipus del 15% en l’impost de societats perquè l’arquitectura tributària sigui «més justa» i s’erradiquin els paradisos fiscals.