Els científics desplegats a l’illa de la Palma ja estan vigilant l’aparició d’una nova colada de lava que es va originar la nit de dijous a la zona del con secundari i que discorre en aquests moments cap a la mar, de manera paral·lela a la colada principal.

El director de l’Àrea de Vigilància Volcànica de l’Institut Volcanológico de Canàries (Involcan), Lucca D’Auria, va indicar en declaracions a Ràdio Canària, recollides per Europa Press, que si bé no sembla una bugada molt gran, sí que està afectant zones que abans no s’havien vist afectades per la lava.

Els científics esperen que no sigui una bugada molt extensa i que no tingui una vida molt llarga. Lucca D’Auria va indicar que aquesta evolució del camp de lava és normal i té un comportament que depèn molt de la temperatura, per la qual cosa si un costat de la colada es refreda, pot alentir-se, haver-hi un solapament de colades, trencar bretxes i la colada pot sortir d’altra banda.

Evolució contínua

D’Auria va afegir que és una evolució contínua que no és possible preveure a curt o mitjà termini. L’única cosa que es pot fer és monitorar la situació i fer previsions quan hi hagi nous canvis com aquest, però fins que no se sobrevoli la zona no se sabrà quina és l’extensió, la velocitat i la dinàmica d’aquest nou flux.

En principi es va parlar de dues colades, que es dirigeixen cap a l’oest s’han format a les 02.30 hores d’aquest divendres al nord de l’edifici principal del volcà que des del passat 19 de setembre està en erupció a la Palma, va informar l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME).

Les noves colades havien estat observades per membres de la Unitat Militar d’Emergències (UME) i del IGME, i en un vídeo fet públic en les xarxes del CSIC s’assenyala que avancen per dos barrancs i la pregunta és si convergiran amb la bugada principal.

Segons exposen alguns experts vulcanòlegs, va aparèixer una nova boca per la part posterior del con secundari, que esdevé així la tercera, i l’activitat sísmica en el sud de l’illa continua activa.

Les autoritats confien que aquesta nova colada s’uneixi al llit de la qual ja a aconseguit la mar, per la vessant sud de la muntanya de Todoque i que esquivi la que està alentida en la vessant nord perquè no l’empenyi i arrasi aquesta zona de la costa de l’illa de La Palma.