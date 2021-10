«Tinc claríssim on està el meu lloc i sé que el meu lloc és Madrid. Donaré el millor per Madrid, perquè Madrid és Espanya i necessitem que tu arribis a president del Govern». Aquestes van ser les frases triades per Isabel Díaz Ayuso per a assegurar que no té previst qüestionar el lideratge del cap de files del PP. La presidenta de la Comunitat de Madrid va agrair a Pablo Casado l’oportunitat de presentar-se a les eleccions a la regió que li va donar per primera vegada el 2019, i va recordar que tenen una relació d’amistat des de fa 16 anys, quan ell va presidir Noves Generacions en aquesta autonomia.

Sense deixar lloc a dubtes, Ayuso es va presentar a la convenció nacional amb el titular que més podia desitjar Casado, després d’un mes en què tots dos han protagonitzat un pols pel PP de Madrid. La dirigent vol presidir el partit a la regió i el líder va mostrar clarament la seva por al fet que ella estigui buscant concentrar més poder per a treure-li la cadira, una cosa així com si ella estigués preparant un remake del que Mariano Rajoy va viure amb Esperanza Aguirre.

Entre les taules de la jornada d’ahir a València destacava la de tots els dirigents que presideixen executius: Alberto Núñez Feijóo (Galícia), Juanma Moreno (Andalusia), Fernando López-Miras (Múrcia), Alfonso Fernández Mañueco (Castella i Lleó), Juan Jesús Vivas (Ceuta) i Diaz Ayuso. En aquest fòrum és on la presidenta va voler ser cristal·lina i tancar la crisi interna. Parlant a l’auditori i sobretot a Casado, que l’escoltava des de la primera fila, va dir que la seva ambició és ser presidenta de Madrid. «O socialisme o progrés. O socialisme o llibertat. O Sánchez o Casado», va deixar anar entre aplaudiments de l’auditori del Palau de les Arts i les Ciències de València.

La presència de la dirigent madrilenya en la convenció havia concentrat l’atenció dels mitjans de comunicació perquè la trobada no només arribava després de la batalla amb Casado pel PP de Madrid, sinó també després d’estar una setmana de viatge oficial als EUA, un desplaçament que li va impedir participar en els actes que el partit va organitzar a la seva ciutat dimecres passat.

Després de les paraules de tots els barons, la moderadora, Dolors Montserrat, va oferir una segona ronda als dirigents autonòmics per a demanar-los un últim titular. I tots ho van aprofitar per ovacionar al líder. «El meu titular és: «Jo també em quedo a Múrcia. És broma... No és broma, és veritat», va deixar anar el murcià López Miras entre riures de tots. Feijóo es va fixar en la «lleialtat» de tots els barons i li va dir a Casado que la convenció nacional acabarà amb ell a la Moncloa. «El futur és nostre, del PP i de Pablo Casado», va afegir Moreno en la seva intervenció.

García Egea es reivindica

Abans que els barons pugessin a l’escenari, va parlar durant mitja hora el secretari general, Teodoro García Egea. El número dos de la formació va fer dues coses, fonamentalment: reivindicar el treball de «l’equip» de Gènova, molt qüestionat en diferents moments aquests tres anys, i enviar un missatge d’unitat entorn de Casado com a líder. «Avui és fàcil veure que l’estratègia ha estat l’adequada, però quan la tempesta està damunt només els grans equips són capaços de veure darrere dels núvols», va declarar.

García Egea va assenyalar la presidència de la Junta d’Andalusia, aconseguida pel PP al gener de 2019, com a primera fita de Casado. En aquell moment, va dir, es va pactar amb Ciutadans «i només amb Ciutadans». Una manera de subratllar que Vox, encara que fos fonamental per a aconseguir aquella investidura pels seus vots, com en la Comunitat de Madrid i a Múrcia també, no va entrar en els executius.

Les mocions de censura

Després, Teodoro García Ejea va repassar altres fites electorals (Galícia) i va passar de «puntetes» pels fracassos (com a Catalunya). García Egea es va entretenir amb les mocions de censura que el PSOE va pactar amb Ciutadans en els governs autonòmics de Múrcia i Castella i Lleó i van fracassar.

«Els governs de llibertat són una amenaça per a Sánchez», va dir sobre Andalusia, Madrid, Galícia, Castella i Lleó Múrcia i Ceuta. «La moció de censura a la Regió de Múrcia no va ser un atac a Fernando (López Miras), ni si volen al milió i mig de murcians. Va ser un atac als governs de llibertat configurats per a ser el contrapès de les nefastes polítiques de Sánchez. Els nostres governs representen l’honestedat, l’eficiència i les promeses complertes», va dir entre aplaudiments dels assistents.