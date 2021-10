L’FBI va documentar el 2020 un augment dels assassinats als Estats Units del 29,4%, el que suposa l’increment més gran des de que va començar aquest registre, ara fa sis dècades, segons un informe publicat aquesta setmana per l’agència nord-americana. Malgrat que en conjunt els delictes van disminuir l’any passat, hi va haver 4.901 assassinats més que el 2019. Tot i això, el total de 21.570 assassinats de 2020 no arriba als rècords assolits a principis de la dècada dels noranta del segle passat, quan es va arribar a 25.000 durant el1991.

En total, el 2020 hi va haver 6,5 assassinats per cada 100.000 habitants, un 40% menys que en la dècada dels 80 i els 90. D’altra banda, els delictes violents van créixer un 5,6% l’any passat i les agressions un 12%, mentre que els crims contra la propietat van disminuir un 7,8%.

Pel que fa a les principals ciutats de país, a Nova York hi va haver 500 assassinats el 2020, davant dels 319 de 2019 (un 56,7% més), encara que aquestes xifres estan lluny del pitjor any per a aquesta gran metròpoli, que va ser el 1990, quan es van comptabilitzar més de 2.200. A Chicago va haver-hi 771 assassinats el 2020 davant dels 500 de l’any anterior (amb un creixement del 54,2%). El seu any més nefast va ser 1992, quan es van produir 939 delictes d’aquest tipus. Mentrestant, a Los Angeles es van registrar 351 assassinats l’any passat, en comparació amb els 258 de 2019 (un 26,5% més). Allà, el nombre d’assassinats més elevat es va donar l’any 1980, quan n’hi va haver un total de 1.010.

Segons l’FBI, la majoria dels assassinats es van perpetrar amb armes de foc, el 76% del total, davant del 73% que es van registrar el 2019. A més, pel que fa a les víctimes, 9.913 van ser afroamericans; 7.029 blancs; 497 d’altres races i 315 de raça desconeguda.