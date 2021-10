El Regne Unit desplegarà a partir de demà uns 200 militars per repartir combustible a les gasolineres i ajudar a resoldre l’escassetat de conductors de vehicles pesats. Moltes gasolineres britàniques continuen seques després d’una setmana caòtica en què s’han produït compres mogudes pel pànic, baralles als sortidors i conductors acumulant combustible en ampolles d’aigua, després que la greu escassetat de camioners hagi posat a prova les cadenes de subministrament.

Malgrat que els ministres del Govern de Boris Johnson han insistit durant dies que la crisi està remetent, el cert és que els detallistes asseguren que més de 2.000 gasolineres estaven seques, amb dotzenes de sortidors tancats.

El Govern ha explicat que el personal militar està recolzant la cadena de transport a tot el país. «Mentre la situació s’estabilitza, les nostres Forces Armades estan per cobrir qualsevol vacant crítica i ajudar a mantenir el país en moviment recolzant la indústria perquè subministri combustible a les gasolineres», va dir el ministre de Defensa, Ben Wallace.

Visats per pal·liar l’escassetat

El Govern prepara un pla per expedir visats temporals a 5.000 camioners estrangers i a 5.500 treballadors de la indústria avícola per pal·liar l’escassetat. Alguns, però, van dir que rebutjarien els visats perquè el termini no era prou llarg. Inicialment, es permetrà que fins a 300 conductors de camions cisterna vinguin al Regne Unit de forma immediata però temporal. Podran treballar al Regne Unit fins a finals de març del 2022.