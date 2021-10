Tatiana Ch., una advocada siberiana ben posicionada i establerta a Moscou des de fa anys, viatja sempre que pot per Europa, especialment per Itàlia. Gaudeix com ningú del bon menjar, l’òpera, els monuments, el sol i tot el que el país transalpí pot oferir a una turista procedent d’un fred racó del món on els hiverns s’allarguen durant diversos mesos.

Això sí, a diferència de molts dels seus conciutadans, aquesta jurista no és de les que sospira per emigrar a l’estranger, ni contempla amb enveja la bretxa salarial que separa el que cobra ella mensualment del que rep un col·lega de la seva categoria en un país europeu. «Sí, els meus companys europeus guanyen més, però en el fons, no veig tantes diferències entre el seu nivell de vida i el meu; ells paguen molt més que nosaltres pels serveis comunals -una categoria que a Rússia agrupa l’aigua, la calefacció i la recollida d’escombraries, NDR- i sobretot d’electricitat», puntualitza l’advocada.

Realment, la Tatiana no fa res més que constatar una realitat que fa l’existència més suportable a milions de ciutadans russos, permetent que en aquest país termes com pobresa energètica, als quals ens hem acostumat ja a Occident, sonin gairebé a ciència ficció. En ser Rússia un dels principals exportadors mundials de gas i petroli, els preus de l’energia són sorprenentment baixos en comparació amb el que s’estila a l’extrem occidental del continent europeu. La factura de la llum costa tres vegades i mitja menys que a Espanya, mentre que omplir el dipòsit del cotxe per al consumidor rus resulta menys de la meitat d’onerós que per a un espanyol.

Segons les últimes dades disponibles, corresponents al mes de desembre passat i publicades per la pàgina web GlobalPetrolPrices.com, el kilowatt-hora destinat al consum de les llars costa a Rússia 0,064 dòlars (uns 0,055 euros), mentre que al territori espanyol aquesta variable arriba a 0,223 dòlars (prop de 0,19 euros). En la gasolina, en canvi, la bretxa no és tan elevada, segons la mateixa font d’informació. A les gasolineres russes, el litre de combustible costava el 27 de setembre d’aquest any la suma de 0,668 dòlars, mentre que a les espanyoles es pagava a 1,67 dòlars.

Il·luminacions nadalenques

L’alegria amb què el país i les seves autoritats gestionen tot allò referent a l’energia adquireix la seva màxima expressió als mesos de novembre i desembre. Les il·luminacions nadalenques a les grans ciutats, en particular a Moscou i Sant Petersburg, són omnipresents, cridaneres i fins i tot imponents, encara que en aquest àmbit, la seva enorme quantitat no equivalgui necessàriament a bon gust. La factura mensual de la llum d’un apartament de 70 metres quadrats al mateix centre de Moscou mai excedeix els 1.700 rubles, el que equival a uns 20 euros al canvi actual.

Tot en la vida és relatiu, i més en un país tan gran com Rússia, on les diferències de gestió entre una regió i una altra poden arribar a proporcions abismals. El setembre passat, Denis Pisarev, un xofer de Tomsk, una ciutat de mig milió d’habitants a 3.600 quilòmetres a l’est de Moscou, criticava les tarifes abusives i els excessos monopolistes dels subministradors locals, denunciats precisament per Alekséi Navalni en una de les seves últimes investigacions abans de ser enverinat. I allà, la seva factura de la llum començava a acostar-se a cotes hispàniques: 40.000 rubles en l’últim any, o el que és el mateix, 3.300 rubles, equivalents a 40 euros. Una petita fortuna per al que s’estila en aquest racó apartat de Sibèria.