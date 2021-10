L’Institut Volcanològic de Canàries va informar ahir de l’obertura d’un nou focus d’emissió de lava o boca a la fractura principal del volcà de La Palma. Amb aquest nou focus d’emissió o boca eruptiva, ja són cinc les que emeten lava des del volcà de La Palma després que divendres s’obrissin dues boques més, separades uns 15 metres entre elles i a uns 600 metres del centre emissor principal.

Els científics ja van iniciar els treballs de monitoratge i vigilància d’aquesta nova boca eruptiva, i continuen els treballs de vigilància de la nova colada i dels dos nous centres d’emissió sorgits divendres. A conseqüència de l’erupció del nou volcà, el terra va començar a esquerdar-se a la zona de Puerto Naos. Les esquerdes van aparèixer en algunes zones urbanes d’aquesta localitat del municipi de los Llanos de Aridane. Fins a aquest punt es van desplaçar agents de la Policia Local de Los Llanos i tècnics per a avaluar els danys.

Divendres a la tarda, el Govern de Canàries va ordenar el confinament de nous barris de la zona de Tazacorte i Los Llanos de Aridane, afectant uns 3.500 veïns més que s’uneixen als habitants dels barris de San Borondón, Marina Baja, Marina Alta i La Condesa, que ja estaven confinats des de principis de setmana. El confinament de divendres es va decretar a causa de l’empitjorament de la qualitat de l’aire en les zones més pròximes al recorregut de la colada.

Fins ara, el balanç des de l’inici de l’erupció volcànica ascendeix ja a 1.005 edificacions afectades, de les quals 885 han estat destruïdes i 105 estan danyades o en risc de ser destruïdes. A més, hi ha 28,3 quilòmetres de carreteres inutilitzades i 201 persones continuen albergades a l’Hotel Princess, a Fuencaliente, segons les dades aportades en una roda de premsa ahir pel director tècnic del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, i per la responsable de Vigilància Volcànica de l’Institut Geogràfic Nacional, Carmen López.

Morcuende va recordar que estem davant un procés eruptiu en el qual existeix una sismicitat associada, entre altres coses, perquè la caldera que conté el magma i que provoca buits, el que fa és reordenar-se i al final acaba generant sismicitat, un fenomen coherent amb el procés volcànic actual. En qualsevol cas, Morcuende va incidir en què «no hem d’estar pensant en altres possibilitats i, sobretot, hem de tenir tranquil·litat en aquest aspecte», perquè actualment la sismicitat no s’està registrant a escala superficial. La sismicitat continua localitzant-se, principalment, en les mateixes àrees que en dies anteriors, que corresponen a l’àrea on es van començar a localitzar la sismicitat d’aquesta crisi volcànica i a unes profunditats entre 10 i 15 quilòmetres. Es poden produir més sismes sentits per la població que poden originar petits despreniments en les zones de pendent.

Carmen López, responsable nacional de vigilància volcànica de l’IGN, va assenyalar que l’erupció fisural continua mostrant el mateix mecanisme estrombolià, alternant fases explosives i efusives, i també amb activitat simultània de tots dos estils. El comitè científic no pot descartar l’aparició de nous centres d’emissió en els dies d’evolució de l’erupció.

Per altra banda, el vessament de lava en el mar ja ha arribat a formar una superfície de 27,7 hectàrees, a una distància superior a 540 metres de la línia de costa i amb una profunditat de 35 metres.