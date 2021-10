Vuit persones van morir ahir quan l’avió privat en el qual viatjaven es va estavellar contra un edifici de la localitat de San Donato, als afores de Milà. El pilot, el copilot i els sis passatgers, entre ells un nen, van morir a l’acte.

Encara s’estan investigant els motius pels quals l’avió de turisme Piper que acabava d’enlairar a l’aeroport milanès de Linate i es dirigia a Òlbia, a l’illa de Sardenya, es va precipitar a la una del migdia sobre l’edifici pocs minuts després de l’enlairament. L’edifici, que es va incendiar poc després de l’impacte, era de dos pisos i estava buit.

Segons va confirmar al canal Skytg24 l’alcalde de San Donato, Andrea Cecchi, la construcció s’utilitzava com a aparcament per a cotxes i es trobava en reestructuració, motiu pel qual no hi havia ningú a dins. L’edifici va quedar completament destruït després de l’impacte i els Bombers van poder apagar les flames ràpidament.