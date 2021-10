Moments com els actuals, enmig d’una pandèmia mundial i amb una incertesa econòmica que afecta a tots els nivells, obren la possibilitat també a noves inversions i a tot un procés de transformació. La diversificació amb inversions alternatives centrarà la sessió que demà 5 d’octubre coorganitzen Renta 4 Banco i Prensa Ibérica, grup editorial del qual Diari de Girona en forma part i que comptarà amb la participació de diversos experts que intentaran posar llum sobre quina és la millor estratègia inversora i com detectar les noves oportunitats.

Conceptes com l’anomenada internet de les coses, la sostenibilitat i tenir cura del medi ambient obren un important ventall d’inversió. I precisament, en moments de transformació com el que estem vivint es converteixen en oportunitats d’inversió en sectors de futur.

Per aquest motiu, i davant aquest escenari que s’obre, Renta 4 Banco i Prensa Ibérica han organitzat aquesta sessió, que compta també amb el patrocini de BNY Mellon IM, Capital Group, BlackRock i Renta 4 Gestora. Aquest fòrum digital analitzarà i presentarà solucions d’inversió per a tots aquells que busquen rendibilitzar els seus estalvis en un entorn tan complicat com l’actual.

La sessió s’iniciarà a 2/4 de 6 de la tarda amb l’obertura a càrrec de Josep Callol, director de Diari de Girona. A continuació donarà la benvinguda Jordi Carles Angelats, responsable de l’oficina Renta 4 de Girona. Un cop fetes les presentacions donarà inici la taula de debat que portarà per títol «Diversifica amb inversions alternatives» i que comptarà amb la participació d’experts com Sílvia Senra, membre de l’equip de vendes de BlackRock Espanya, Andorra i Portugal; Ulla Llama, VP de vendes de BNY Mellon IM Espanya; Mario González-Pérez, Managing Director-Bussines Development Espanya i Portugal de Capital Group i Antonio González de Gestió d’Actius de Renta 4 Banc. Posteriorment s’obrirà un torn de preguntes i a 2/4 de 7 de la tarda està previst que finalitzi l’acte.

Per seguir la sessió online cal inscriure’s prèviament a: https://www.eventosprensaiberica.es/evento/ii-ciclo-nacional-de-conferencias-para-inversores-diversifica-con-inversiones-alternativas/