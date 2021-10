La llei estatal d'habitatge pactada entre el PSOE i Unides Podem inclourà la regulació de preus dels lloguers per abaixar-los basant-se en l'índex de referència per a tots els contractes en zones de mercat tensionat. Fonts de la formació lila han informat de les principals línies de l'acord assolit aquest dimarts al matí entre els socis de la coalició i expliquen que la norma considerarà gran propietari a partir de 10 habitatges. Per als grans tenidors també hi haurà una retirada de privilegis fiscals. Pel que fa als petits propietaris, el text fixarà la congelació de preus i donarà incentius fiscals per reduir el preu dels lloguers.

D'altra banda, la llei també inclourà una reserva del 30% de totes les promocions per a habitatge protegit. D'aquest percentatge, la meitat haurà de ser per a lloguer social.

A més, la norma definirà un impost per als habitatges buits a través d'un recàrrec de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) del 150%, que podran aplicar els ajuntaments.

Distincions entre persones físiques i jurídiques

Fonts del govern espanyol han especificat que l'obligació de fer rebaixes dels preus de lloguer només serà per a persones jurídiques i no per a persones físiques. Els particulars que tinguin més de deu habitatges també podran accedir a bonificacions fiscals, però només en cas que apliquin rebaixes a tots els pisos que tenen llogats.

Pel que fa als incentius per a persones físiques, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha explicat en roda de premsa després del Consell de Ministres d'aquest dimarts que hi haurà un paquet "molt potent" de bonificacions fiscals, que poden arribar al 90% de les rendes que obtinguin si fan rebaixes del lloguer.

Respecte a les competències autonòmiques

Bolaños ha afirmat que la llei estatal d'habitatge "no deroga la resta de lleis d'habitatge autonòmiques" sinó que "conviu amb elles" i genera un "paraigües" perquè puguin "habilitar algunes mesures" que sense el marc legal estatal no tenien cobertura legal.