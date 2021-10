L’esborrany dels pressupostos generals de l’Estat per al 2022 està ara mateix en un punt mort. Els dos socis del Govern de coalició, PSOE i Unides Podem, porten encallats gairebé un any en la negociació per regular el preu dels lloguers i ara, aquesta mateixa incapacitat per arribar a un acord fa perillar els futurs comptes públics. Ni tan sols una reunió del més alt nivell entre el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, va permetre ahir desencallar el diàleg.

Amb el temps en contra per presentar l’esborrany dels pressupostos en el termini que es va marcar Pedro Sánchez, la regulació dels lloguers -una discussió que ja va amenaçar de dinamitar els comptes de l’any passat- s’ha convertit en l’element clau perquè el nou esborrany vegi la llum. Tant que Bolaños, home fort del president, ha entrat en la negociació per reconduir la situació. No obstant això, la trobada amb Belarra no va donar fruits. Les posicions segueixen aferrissades. El PSOE es manté en aprovar un límit per als preus dels immobles i incentius fiscals; Unides Podem exigeix ​​mesures per abaixar-los, com van acordar el 2020.

Fonts del partit morat expliquen que en la reunió d’ahir Belarra va proposar iniciatives que només afectessin els grans tenidors d’habitatges -aquells que tenen més de 10 immobles-, deixant la regulació dels petits propietaris per a més endavant. Els socialistes, asseveren les mateixes veus, van rebutjar la proposta. Així, sostenen que la posició dels seus socis «impedeix que s’avanci i hi hagi un acord en la llei i en l’esborrany de Pressupostos». En altres paraules, no donaran el seu vistiplau als nous comptes fins que el PSOE s’avingui a regular els lloguers.

«Els joves espanyols no necessiten paternalismes sinó poder emancipar-se per accedir a un habitatge. Avui això és un impossible i, per tant, lamento dir-los que no hi ha acord. Estic segura que avançarem aquests dies i per nosaltres no serà. Quan el PSOE vulgui estem disposades», va sentenciar la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, lamentant la negativa dels seus socis.

La seva companya a l’executiu i vicepresidenta primera, Nadia Calviño, no pensa igual. Ahir va assegurar que el problema de l’habitatge «no es resol amb una mesura o una llei». La solució, va explicar, passa per afrontar qüestions com un programa d’habitatge públic o augmentar l’habitatge de lloguer.