La Unió Europea considera que hi ha nou territoris a tot el món que entren en la categoria de paradisos fiscals. Així ho declararà demà al Consell d’Afers Econòmics i Financers de la UE (Ecofin), que, excepte imprevist d’última hora, assenyalarà com a paradisos fiscals Panamà, Samoa Americana, Fiji, Guam, Palau, Trinitat i Tobago, Illes Verges, Samoa i Vanuatu. Són tres menys dels que hi havia a principis d’any, després que Dominique, Anguila i les Seychelles hagin sortit de la llista. Així consta en l’ordre del dia de la reunió de l’Ecofin, que se celebrarà a Luxemburg.