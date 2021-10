L’augment de l’activitat explosiva del volcà de La Palma ha provocat la caiguda estructural d’una part del con, la unió dels centres emissors de lava i un augment considerable del cabal de magma que, de moment, flueix per la colada principal. Aquest succés fa realitat un dels temors expressats per tots els científics, generant un nou canvi morfològic i l’augment del cabal de lava. Amb aquest ensorrament s’han unit els centres emissors del con principal i una de les fissures que emetia la lava més liquida, provocant un major cabal de magma que en principi sembla que manté la llera de la colada principal en el seu camí cap al mar.

No obstant això, els tècnics d’Involcan i del Pevolca estan monitoritzant tots els moviments del nou cabal de lava, realitzant diversos vols de dron per preveure qualsevol actuació davant la possibilitat que modifiqui el seu camí cap a la costa, encara que la previsió és que mantindrà el mateix recorregut tot i l’increment de la seva força. Un dels temors és que si es surt de la via prevista pugui afectar localitats i edificacions que fins ara s’havien salvat del pas de la lava com és el cas de Tajuya i una zona industrial propera. De moment, una de les colades ha superat la vall que limita Las Manchas amb Tajuya.

Dues setmanes després d’iniciar-se l’erupció, el volcà de La Palma es troba en plena fase explosiva amb terratrèmols a més profunditat notats per la població i que, segons els experts, procedeixen del moviment d’un magma més subterrani. Els sismes no deixen de produir-se i es van incrementar amb més de mig centenar entre dissabte i diumenge, el més fort de 3,6 graus. Segons els registres de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN), aquesta magnitud màxima registrada correspon al terratrèmol localitzat a nord-est del municipi de Fuencaliente a un quart de cinc de la matinada de diumenge. La majoria dels terratrèmols es van localitzar a entre 11 i 14 quilòmetres de profunditat a la zona on va començar l’eixam l’1 de setembre i que va desembocar en l’erupció iniciada el 19. Dissabte es van localitzar mig centenar de sismes, el més gran de 3,6, notat amb intensitat a nombrosos nuclis de Los Llanos, El Paso, Breña Alta, Tazacorte, Villa de Mazo, Tijarafe, Breña Baja i Santa Cruz de la Palma.

Els vulcanòlegs estudien aquest increment de l’activitat sísmica i la comparen amb el volcà del Hierro de fa una dècada, ja que també en aquella ocasió durant el primer mes d’erupció es van succeir els sismes a grans profunditats notats per la població a tota l’illa. A l’erupció del Hierro, els terratrèmols al nord de l’illa, que va ser on va començar tot, eren relativament de baixa intensitat, amb magnituds de 2,5 o 2,8, i després en plena fase explosiva es va arribar a superar els 4 graus en l’escala Richter, fet pel qual no es descarta que en les pròximes setmanes l’activitat sísmica superi el llindar dels quatre graus a l’illa bonica, tot i que aquesta magnitud no provoca danys personals o materials.

Després de la reunió de diumenge del comitè de direcció del Pevolca, es va evidenciar que la sismicitat continua localitzant-se, principalment, propera a la dels primers dies, a profunditats entre 10 i 15 quilòmetres. S’han registrat, a més, terratrèmols situats a profunditats superiors a 20 quilòmetres. També poden produir-se sismes que puguin originar petits ensorraments a zones de pendent, i a més s’ha incrementat el tremolor volcànic.

Desallotjaments preventius

L’entrada de pols sahariana i el procés d’inversió tèrmica que hi ha a la zona va obligar a evacuar personal científic i del dispositiu d’emergència que estava treballant diumenge a la zona d’exclusió. També els veïns de la zona de La Laguna, als quals se’ls va permetre anar a casa per recollir estris, van haver de ser desallotjats abans d’hora perquè la qualitat de l’aire havia empitjorat a causa precisament de l’acumulació de partícules procedents del volcà nocives per la salut i que la calitja impedeix que puguin elevar-se. De tota manera, el Pevolca va insistir que fora de les zones restringides i d’exclusió la qualitat de l’aire és bona i per ara no s’ha hagut d’avisar la població perquè no surti de casa seva. El que sí es manté és la recomanació sobre l’ús de mascareta, especialment en les persones amb problemes respiratoris, immunodeprimides, nens i embarassades, als quals se’ls demana que evitin estar molt temps a l’exterior.

En l’últim informe de l’activitat volcànica de Cumbre Vieja, que diumenge va explicar l’encarregada de l’IGN de vigilar l’erupció, Carmen López, s’adverteix que «la presència d’una marcada inversió tèrmica, unida al règim de vents predominant al vessant oest de l’illa, són condicions meteorològiques desfavorables des del punt de vista de la qualitat de l’aire».