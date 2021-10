Els sindicats CCOO, UGT i USOC signen un manifest conjunt en què exigeixen que es derogui la reforma laboral. El text es fa públic la vigília de la Jornada Mundial del Treball Digne, i inclou reclamacions com ara que s'acabi amb la precarietat laboral, que s'abordin les bretxes de gèneres o que es desenvolupin polítiques retributives per combatre la desigualtat al mercat de treball. En l'àmbit global, el moviment sindical mundial reclama que es creïn, almenys, 575 milions de nous llocs de treball per al 2030 i que es formalitzin 1.000 milions de llocs de treball informals arreu del món, la meitat dels existents segons les seves xifres.

Segons els sindicats, a l'estat espanyol la taxa d'ocupació femenina és 10,6 punts percentuals inferior a la masculina (55,1% els homes i 44,5% les dones) i a Catalunya la diferència és de 9,4 punts percentuals (58,6% els homes i 49,2% les dones). La bretxa salarial a Espanya se situa en el 21,41% i a Catalunya en el 22,17%, sempre segons les xifres que aporten les formacions de defensa dels treballadors.

Tenint en compte xifres com aquestes, els sindicats reclamen, en la vigília de la Jornada Mundial del Treball Digne, que es posi fi a la precarietat laboral del mercat de treball espanyol (amb més del 26% de taxa de temporalitat, el rècord de la UE, i gairebé el 21% a Catalunya, subratllen) i la desocupació juvenil (amb gairebé el 34% de taxa d'atur entre els menors de 25 anys a l'estat espanyol i el 33,5% a Catalunya).

Una altra reclamació és que s'abordi la persistència de bretxes de gènere "importants" en l'ocupació. I manifesten, en aquest sentit, que sis de cada deu persones a l'atur a Espanya són dones, malgrat que tenen una participació menor al mercat laboral. A Catalunya, el 53,37% de les persones en situació d'atur són dones.

També demanen que es desenvolupin polítiques redistributives per combatre la desigualtat "creixent" al mercat laboral i que s'intensifiqui l'abast de la xarxa de protecció social per evitar un augment del risc de pobresa i la ruptura de la cohesió social (el 26,3% de la població catalana està en situació de risc de pobresa o d'exclusió social, i el 20% de les llars amb més ingressos acumulen sis vegades el que ingressen el 20% de les llars més desafavorides, indiquen).

En aquest escenari els sindicats consideren "imprescindible" derogar les reformes laborals, apujar uns sous "minvats per la devaluació salarial i que no s'han recuperat després de la crisi econòmica del 2008" i, "en definitiva, posar fi a la precarietat laboral".