L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha recomanat per primer cop a la història una vacuna contra la malària. Es tracta del vaccí anomenat RTS,S / AS01 de la farmacèutica GlaxoSmithKline, que rep el nom comercial de Mosquirix. L'OMS ha avalat que el fàrmac té una eficàcia a l'entorn del 40% i per aquest motiu n'aprova l'ús a gran escala com a mètode complementari de prevenció que s'afegirà al paquet bàsic de mesures preventives i diagnòstiques. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha qualificat el dia d'avui com a "històric" i ha recordat que fa dècades que es buscava una vacuna "eficaç" contra una malaltia que l'any 2019 va causar 409.000 morts, principalment a l'Africa subsahariana.